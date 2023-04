În ediția de la Chefi la Cuțite care rulează în seara aceasta, cei trei bucătari au avut ocazia să cunoască noi concurenți. Raluca Gheorghe este una dintre tinerele care au venit să își arate talentul într-ale bucătăriei. Însă, pe lângă preparatul delicios pe care l-a făcut, i-a uimit pe cei trei jurați și cu povestea sa de viață. Iată detaliile mai jos, în articol.

În cea de-a patra ediție Chefi la Cuțite s-a prezentat Raluca Gheorghe, o româncă în vârstă de 32 de ani care locuiește în Germania. Concurenta a reușit să îi impresioneze pe cei trei jurați, primind trei cuțite din partea lor. Tânăra le-a pregătit celebrele macarons! A primit o mulțime de laude din partea bucătarilor, însă au amuțit în momentul în care i-au auzit povestea de viață.

Raluca Gheorghe, concurenta de la Chefi la Cuțite, și-a expus drama prin care a trecut

Pasiunea către a face acest desert a venit în urmă cu câțiva ani, când era însărcinată cu cel de-al treilea copil. Concurenta este mămică a patru copii, însă drama prin care a trecut i-a lăsat muți pe cei trei jurați de la Chefi la Cuțite, show-ul culinar de la Antena 1.

„Povestea cu macarons a început acum 5 ani când eram însărcinată cu al treilea copil. Eram însărcinată, nu mâncasem macarons până atunci, iar în perioada sarcinii vedeam peste tot macarons. Am cumpărat, am gustat, mi-au plăcut și m-am ambiționat să fac și eu. Am locuit în Germania 10 ani, am fost mămică mai mult. Soțul era cel care lucra. Era șofer pe TIR. Pleca mult de acasă”, a povestit Raluca Gheorghe, în show-ul de la Antena 1.

Din păcate, însă, concurenta a trecut și printr-o dramă greu de descris. Și-a pierdut unul dintre copii. Când fetița avea cinci anișori, s-a stins din viață din cauza unei afecțiuni cumplite, și anume hidrocefalie. A fost supusă mai multor intervenții, de-a lungul timpului.

„Din păcate, nu am 5. Prima fetiță nu mai este. Ea s-a născut bolnavă. Ea a murit la aproape 5 anișori. Deja aveam 2 copii, cu al patrulea eram însărcinată când am pierdut-o pe Claudia. Am născut-o cu diagnosticul de hidrocefalie și a fost operată la 2 luni. Au urmat mai multe intervenții, a fost dureros. Cel mai dureros e atunci când facem poze de familie, iar ea lipsește”, a mărturisit concurenta.

Sursă foto: capturi video Antena 1 – Chefi la Cuțite