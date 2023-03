Petru Ceolan este unul dintre concurenții de la Chefi la Cuțite care a impresionat cu povestea de viață pe care a expus-o. Bărbatul din Piatra Neamț a traversat o perioadă neagră în viața lui, până când să își recapete echilibrul. S-a luptat cu dependența de alcool, a divorțat de partenera lui și a trebuit să găsească o soluție care să-l ajute să își revină. Iată povestea concurentului de la Antena 1 mai jos, în articol.

Petru Ceolan a venit la Chefi la Cuțite, pentru a le arăta celor trei jurați îndemânarea pe care o are într-ale bucătăriei. Le-a gătit gnocchi cu creveți în parfum de lămâie. Însă, printre altele, și-a expus și povestea de viață. Bărbatul din Piatra Neamț le-a povestit juraților că s-a luptat cu dependența de alcool, a divorțat după un mariaj de 13 ani și s-a internat într-o clinică de reabilitare, în Bacău. Viața nu a fost ușoară pentru concurent, însă, mărturisește el, a reușit să își găsească „salvarea” și să se repună pe picioare.

Petru Ceolan a trecut printr-o perioadă neagră

A avut parte de lecții de viață, iar acum încearcă să își facă curaj să meargă la Roma, pentru a-și revedea cei doi copii. Concurentul de la Chefi la Cuțite susține că nu este pregătit pentru această revedere și îi este teamă să nu reajungă în punctul din care a plecat. Cât despre viața profesională, concurentul lucrează ca bucătar în clinică în care s-a tratat.

„După 13 ani am divorțat pentru că începusem să o iau pe alte căi. Intrasem în consumul de alcool, asta m-a dus și la divorț. Am mai locuit împreună timp de un an sub cu același acoperiș, o luasem mai rău. Ea s-a mutat cu cei doi copii, Alesio și Francesca. Într-o dimineață, m-am uitat în oglindă și am spus «Petre, ce faci? Nu ești tu!» și atunci am decis să plec. Să mă întorc în România să-mi găsesc un refugiu, departe de toți. Când am ajuns acasă la mine la țară, la Cândești, am intrat pe internet imediat și m-am internat într-o clinică de reabilitare în Bacău”, a spus concurentul.

Concurentul mărturisește că la clinică și-a găsit salvarea

Concurentul de la Chefi la Cuțite a continuat să se destăinuie în fața celor trei jurați de la Antena 1.

„Acolo am găsit salvarea mea. Începusem acum să trec de partea aia de adormit a minții mele în alcool, deci de acum începuse încet, încet, să mă pună cumva în temă: bă băiatule, de acuma gândește doar la ceea ce vrei să faci tu, dacă vrei să faci ceva cu adevărat pentru tine și pentru familia ta care din păcate nu o mai ai lângă tine. De multe ori ne gândim… pierdem lucruri în viață, dar atunci când le pierdem nu ne dăm seama. E greu să mai fie ceea ce a fost. Copiii tot îmi spun: «tată, când vii la Roma?». Mi-e frică, încă nu sunt pregătit psihic să-i văd. Prefer să-i văd pe WhatsApp, să vorbesc cu ei, dar încă nu sunt pregătit pentru că întâlnirea e frumoasă, despărțirea e dureroasă și mi-e frică să nu recad.

După ce am terminat programul meu de două luni de zile ca beneficiar, am decis să rămân acolo ca bucătar. Și acum sunt bucătar în aceeași clinică, pentru că am preferat să rămân în aceeași atmosferă în care sunt înconjurat de psihologi, de consilieri, urmăresc toate programele. Nu am mai băut alcool de 4 luni, de când am intrat în clinică. Mi-e frică să beau și must să mănânc și prune…”, a povestit concurentul, la Chefi la Cuțite.

