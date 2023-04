Drama prin care Oana Matache a trecut la o vârstă fragedă. Capul familiei a plecat fără nicio explicație

Delia Matache se bucură de succes atât în plan profesional, cât şi personal. Cântăreaţa are o familie frumoasă, numeroasă, despre care oamenii au fost curioşi să afle, de-a lungul timpului, cât mai multe detalii. Blondina, dar şi sora sa au moştenit talentul muzical de la mama lor, Gina Matache, o cunoscută artistă de muzică populară. În ceea ce îl priveşte pe tatăl lor, Ion Matache, a luat o decizie în urmă cu mai mulţi ani care a schimbat complet situaţia în familia lor.

Familia Deliei Matache a fost implicată într-un scandal de proporţii, după ce, sora sa, Oana, a divorţat de tatăl copiilor ei şi a decis să îşi refacă viaţa cu altcineva (VEZI DETALII AICI). Oana Matache a fost aspru judecată la momentul respectiv, însă tânăra nu a ţinut cont de nimeni şi de nimic şi a mers mai departe.

Oana Matache a intrat în atenţia publicului ca fiind sora Deliei, dar ulterior, prin munca sa, a reuşit să cucerească inimile oamenilor. Dincolo de zâmbetul pe care îl afişează în faţa celor care o urmăresc, Oana a trecut printr-un moment care a marcat-o profund.

Tatăl Oanei Matache s-a călugărit

Tatăl lor a decis să plece de lângă familie și a ajuns la o mănăstire de la Muntele Athos unde a ales să se călugărească. O întâlnire cu părintele Gherasim i-a schimbat complet viaţa. În cadrul unui interviu mai vechi, Ion Matache a povestit că a rămas șocat de ce putut să îi spună preotul despre familia sa.

„Până la 40 de ani, eram ateu. Abia atunci am învăţat „Tatăl Nostru”. Era în anul 2004, când am luat contact pentru prima oară cu biserica. Un prieten de-al meu mi-a povestit despre un preot din Piatra Neamţ, iar după ce l-am cunoscut pe acesta, viaţa mea s-a schimbat. Am ajuns la părintele Gherasim, am intrat în sala de mese, unde se făcea rugăciunea. Eram nou-venit în grup. În momentul în care mi-a rostit numele, apoi pe cele ale fetelor mele şi pe al Georgetei, deşi atunci mă văzuse prima oară, m-am blocat”, a povestit Ion Matache.

Mai mult, Ion Matache a dezvăluit că şi-ar fi dorit ca fiicele lui să fie mai apropiate de Dumnezeu, dar înţelege că acestea au un program destul de încărcat, iar timpul nu le permite să ajungă atât de des la biserică.

„Mi-ar plăcea să se îndrepte şi să se apropie de Dumnezeu. Pentru un om care trăieşte în showbiz e mai greu, aşa, dintr-o dată. Delia crede în Dumnezeu, dar nu are timp de biserică. Când era în clasa întâi se ducea la Patriarhie şi pupa toate icoanele. Apoi a zburat puiul, face şi ea ce vede în lume”, a mai spus bărbatul.