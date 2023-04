Furia Deliei pe Oana Matache provocată de bătăile încasate. Mama Gina Matache suferă enorm din cauza asta: „Asta le-aș spune mamelor”

Delia Matache se bucură de un succes uriaș în România, fiind una dintre cântărețele de top ale țării noastre. În afara scenei, ea are o relație extrem de apropiată cu mama și sora sa mai mică, Oana. Totuși se pare că Delia are ceva reproșuri de făcut Ginei Matache care suferă din plin din această cauză.

Delia Matache este o prezență extrem de activă pe scena muzicală a ultimilor 20 de ani. Talentul deosebit l-a moștenit de la mama sa, Gina Matache, o cunoscută interpretă de muzică populară. Cele două au o relație extrem de apropiată și nu ratează nicio ocazie pentru a arăta acest lucru. Totuși, Delia are câteva reproșuri de făcut mamei sale, care suferă enorm din această cauză. Mai exact, Delia nu s-a împăcat cu faptul că mama sa a fost mult mai dură cu ea în copilărie decât cu sora sa mai mică, Oana. Totul a fost dezvăluit chiar de Gina Matache, care a încercat să explice maniera spartană în care și-a crescut prima fiică.

„Să-i țină aproape. Copilul chiar dacă greșește, că de aia e copil, nu sări pe el, nu-l căsăpi, că și eu am făcut prostia asta în tinerețe. Numai cu Delia, la Oana deja am început să prind informație, deci era după Ceaușescu încoace.

A început lumea să se mai deschidă, să se schimbe ideile. Am fost altfel de mamă pentru Oana, lucru pe care mi-l reproșează Delia. Știi, ăsteia nu i-ai dat o palmă, pe mine m-ai…Îmi pare rău, nu aș fi vrut, doar că pe atunci eram și eu un copil, că am făcut-o pe ea la 20 de ani.

Eram împărțită între serviciu, scenă, era destul de greu. Nu aveam răbdarea necesară să stau să îi explic că stai să vezi, că o fi, că o păți. Îi dădeam o palmă și hai treci la lecții. Asta le-aș spune mamelor, fiți alături de ei.”, a declarat Gina Matache.

Gina Matache este extrem de mândră de realizările Deliei

Totuși, cele două au o relație excelentă în prezent, umbrele trecutului fiind lăsate în urmă. Gina Matrache este extrem de mândră de fiica sa, care și-a clădit o carieră de succes în muzica românească.

„De multe ori mă întreabă lucruri sau aud oameni în spate șușotind. Uneori mă crispez, dar cele mai dese sunt, într-adevăr, felicitările. Îmi spun că am un copil extraordinar și mă mândresc foarte mult cu asta”, a adăugat Gina Matache pentru Wowbiz.

