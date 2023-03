Ce a apărut pe internet, după ce Gina Matache s-a filmat alături de Răzvan Miheţ şi cei doi nepoţi. Toată lumea a observat asta

Gina Matache i-a lăsat pe toți fără cuvinte, după ce a postat o filmare cu Răzvan Miheț și cei doi nepoți. Mama Deliei și fostul ginere au sărbătorit împreună ziua de naștere a nepotului ei, Bubu, care a împlinit 4 ani, pe 17 martie.

Fiul Oanei Matache, Bubu, a împlinit 4 ani, vinerea trecută. Cum nu și-a putut sărbători nepotul în acea zi, Gina Matache și-a așteptat rândul. Astfel, mama Oanei, dar și fostul ei ginere i-au luat pe cei doi copii și au petrecut o zi întreagă în oraș. Oana și iubitul ei, Radu Siffredi, nu și-au făcut simțită prezența. Nici Delia și soțul ei nu și-au făcut apariția, cei doi preferând să se plimbe prin oraș, așa cum a reieșit din imaginile postate pe contul ei de Instagram.

Gina Matache s-a filmat alături de Răzvan Mihuț și cei doi nepoți

Postarea făcută de Gina Matache a stârnit multă vâlvă pe internet, iar urmăritorii acesteia nu s-au putut abține de la comentarii. Mulți au sfătuit-o să facă tot posibilul și să-și țină fiica departe de Radu Siffredi. De altfel, Răzvan Miheț a avut parte numai de comentarii frumoase și laude, după filmarea publicată de Gina Matache.

„Doamnă faceți tot posibilul și țineți copiii lângă tată până își revine fata dumneavoastră că nu știu ce să zic despre acel om/ Păcat de copii/ Ce bărbat fain a lăsat Oana. Si pentru ce. Bieții copii. Chiar dacă era nefericită, ok, divorța (…) / Păcat că s-a destrămat așa familie frumoasă!”, sunt doar câteva comentarii ale internauților făcute la postarea Ginei Matache.

Mama Oanei nu a stat mult pe gânduri și a ținut să le atragă atenția internauților, care au vorbit urât despre fiica ei: „Oana este chiar un om minunat și nu o condamnă nimeni. Care e problema? ”

Ce crede Gina Matache despre noul iubit al fiicei ei, Radu Siffredi

Gina Matache nu a fost de acord, de la început, cu relația fiicei ei cu Radu Siffredi și, nu de puține ori, și-a spus părerea sinceră în mediul online, dar și-n aparițiile publice pe care le-a avut. Artista a susținut în mod repetat că ginerele ei rămâne Răzvan, nicidecum noul partener al Oanei.

CITEȘTE ȘI: Gina Matache, în culmea fericirii după ce Răzvan Miheţ a luat copiii de la Oana şi a sărbătorit băieţelul! Delia a lipsit de la petrecere

„Eu n-am nevoie de ginere, că eu am ginere și am un ginere super elegant, super frumos, super tătic! Că știi cum e, orice căsnicie are și un impas! Crede-mă, eu nu știu amănunte! Eu întotdeauna am văzut numai bine, niciodată nu am văzut acolo scandaluri, certuri, nu am văzut nimic! Nu știu, doar ei știu ce a fost între ei și dacă a fost ceva sau dacă a fost un moft! Habar nu am! Pentru noi a fost surpriză totală! (…)

Asemenea oameni nu vreau să văd în viață mea! Nu, nu, nu! Categoric nu! E o relație tampon! E ceva de cascadorii râsului! A venit un neica nimeni să se facă tătic, e atât… Uită-te la fața lui! Ce credibilitate are un asemenea personaj?! Crede-mă! Cred că i-a cărat mobilă Oanei pe acolo și mai stă o zi, două și… Toată situația asta e ceva așa… El vorbește în numele Oanei: «Noi facem, noi dregem…» El a venit de trei zile în casă și deja se vede stăpân! O fi ajutat să care mobilă sau ce au ei de cărat acolo și gata, s-a văzut stăpân pe plantație, știi!”, a spus Gina Matache la „Teo Show”.