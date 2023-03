Gina Matache, în culmea fericirii după ce Răzvan Miheţ a luat copiii de la Oana şi a sărbătorit băieţelul! Delia a lipsit de la petrecere

Bubu, fiul cel mic al Oanei Matache, a împlinit 4 ani pe data de 17 martie. Pentru că nu a putut fi alături de el în acele momente, Gina Matache a fost nevoită să găsească o altă zi pentru a-l sărbători. Ieri, cântăreața și-a luat nepoții și i-a cinstit așa cum se cuvine, alături de câteva persoane apropiate, dar, și de tatăl lor, Răzvan Miheț. Oana Matache nu a luat parte la petrecere.

Fiul cel mic al Oanei Matache a împlinit patru ani, iar bunica lui, Gina Matache, a vrut să marcheze această zi de naștere ca fiind una specială. Astfel, ieri, alături de Răzvan Miheț, fostul ei ginere, împreună cu alte persoane apropiate, au ieșit în oraș, unde s-au bucurat din plin de timpul petrecut alături de cei doi copii. Vizibil încântată și fericită că a avut ocazia să își vadă cei doi nepoți după mult timp, mama Deliei a postat pe internet o serie de imagini emoționante din momentul în care i-au cântat „La mulți ani” micuțului. Mama băiețelului, Oana, și noul său iubit, Radu Siffredi, au lipsit de la petrecere. Nici Delia nu și-a făcut simțită prezența, așa cum reiese din postările sale de pe InstaStories. Artista a ales să petreacă ziua de duminică alături de soțul ei, plimbându-se prin oraș.

Ce spune Gina Matache despre noua relație a fiicei sale

Cântăreața nu se declară încântată de relația pe care fiica sa, Oana, o are cu Radu Siffredi. Artista susține că alegerea pe care a făcut-o nu este una potrivită, nici pentru ea, dar mai ales, pentru copiii pe care Oana Matache îi are împreună cu Răzvan Miheț.

„Eu n-am nevoie de ginere, că eu am ginere și am un ginere super elegant, super frumos, super tătic! Că știi cum e, orice căsnicie are și un impas! Crede-mă, eu nu știu amănunte! Eu întotdeauna am văzut numai bine, niciodată nu am văzut acolo scandaluri, certuri, nu am văzut nimic! Nu știu, doar ei știu ce a fost între ei și dacă a fost ceva sau dacă a fost un moft! Habar nu am! Pentru noi a fost surpriză totală! (…)

Asemenea oameni nu vreau să văd în viață mea! Nu, nu, nu! Categoric nu! E o relație tampon! E ceva de cascadorii râsului! A venit un neica nimeni să se facă tătic, e atât… Uită-te la fața lui! Ce credibilitate are un asemenea personaj?! Crede-mă! Cred că i-a cărat mobilă Oanei pe acolo și mai stă o zi, două și… Toată situația asta e ceva așa… El vorbește în numele Oanei: «Noi facem, noi dregem…» El a venit de trei zile în casă și deja se vede stăpân! O fi ajutat să care mobilă sau ce au ei de cărat acolo și gata, s-a văzut stăpân pe plantație, știi!”, a declarat Gina Matache în emisiunea „Teo Show”.

