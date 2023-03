Gina Matache, mesaj subliminal pentru Oana după ce şi-a lăsat bărbatul pentru amant: „Prea multă împlinire te face nebun”

”Telenovela” continuă în familia Deliei. Mai direct, mai indirect, Gina Matache trimite „săgeți” către Oana și noul ei partener. Ce mesaj a trimis, de fapt, mama celor două surori.

Gina Matache este mai activă ca niciodată pe rețelele de socialziare, iar de data aceasta la mijloc este o decizie pe care nu o poate accepta sub nicio formă. Oana, sora mai mică a Deliei Matache, a decis să se despartă de soțul ei, Răzvan Miheț, și să își înceapă o nouă viață alături de Radu Siffredi. Mai mult de atât, cei doi s-au mutat împreună.

Decizia Oanei pare să nu fie și pe placul mamei sale. Dacă la început a oferit o serie de declarații referitoare la actualul partener al fiicei ei, de data aceasta mama Gina a încercat să trimită un mesaj mai blând, însă, cu destul de mult subînțeles.

”Un pic de durere te face profund,

Mai multă durere te-afundă prea mult.

C-un pic de avere n-ai lipsuri în casă,

Cu multă avere n-ai somn şi te-apasă.

Un pic de-mplinire te face mai bun,

Prea multă împlinire te face nebun.

Un pic de putere te face mai tare,

Prea multă putere pe alţii îi doare.

C-un pic de respect eşti încrezător,

Cu prea mult respect devii sfidător.

Un pic de-ngrijire te ţine mai bine,

Prea multă îngrijire-i o hibă-n gândire.

C-o slujbă, desigur, ai pâine pe masă,

Dar dacă ai zece, n-ai masă, n-ai casă.

Păstrează, creştine, măsura în toate,

Deloc nu e bine, iar prea mult te-abate

Încet, dar şi sigur de la pocăinţă.”, este poezia postată de Gina Matache.

Oana Matache: ”Nu mi se pare corect felul în care mama mea a procedat”

În urmă cu două zile, Oana Matache a oferit prima reacție pe rețelele de socializare. Sora mai mică a Deliei a dezvăluit și cum decurge relația cu tatăl copiilor ei. Se pare că Răzvan este mai prezent ca niciodată în viața celori doi micuți pe care îi au împreună.

„Eu și fostul meu soț am rămas în relații bune, comunicăm, are acces la copii și control asupra situației. Nici el, nici eu, nu am permite ca un «personaj problematic» să fie în prezența copiilor noștri și să aibă acces la ei. Nu mi se pare corect felul în care mama mea a procedat și nu consider că s-ar fi ajuns la această stare de «hate general» dacă nu ar fi învelit personajul partenerului meu într-o imagine problematică, fără nici o dovadă sau fără a-l cunoaște personal măcar”, a fost mesajul Oanei, sora Deliei Matache.