Drama prin care trece Ioana Tufaru. A făcut anunțul trist: “Din păcate, nu mai…”

Ioana Tufaru s-a măritat cu Ionuţ Mardare, bărbatul care îi este alături de aproape cinci ani. Ioana și Ionuț au devenit oficial soț si soție.



“De astăzi de la ora 12 sunt oficial doamna Mardare! E mai frumos să te cheme Mardare decât Tufar. De azi sunt doamna Mardare, să nu vă mai aud cu Tufar. E cu acte în regulă acum. Am motivele mele să nu mai vreau să fiu Tufar, nu vreau să le discut într-o zi atât de fericită din viața mea. În ianuarie facem cinci ani de relație.

Eu am fost geloasă. Motive nu mi-a dat, dar mă gândesc că eu nu sunt Miss Europa, poate vede una mai frumoasă decât mine și fuge.

Am vrut să scap și de acest nume pe care l-am purtat până acum, am vrut să mă rup de trecut, de tot ce a însemnat trecutul meu, inclusiv de nume. Am devenit o cu totul altă persoană de cinci ani, de când am această familie. Mi se fâlfâie de ce zice lumea!

Aș fi mai mândră dacă mi s-ar spune Călugăreanu-Mardare. În acte voi fi doar Mardare. Nu pot să cer mai mult decât am, ce să-mi doresc mai mult? Am invitat puține persoane, dar care sunt aproape sufletului meu. Sunt foarte puține, într-adevăr. Nu mai vreau copii, îmi ajunge Luca, e suficient. Deocamdată mai stăm, probabil la anul să facem nuntă”, a declarat Ioana la Teo Show.