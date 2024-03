Roxana Dobrițoiu, una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi, trece prin momente grele. Vedeta a ajuns zilele trecute pe mâinile medicilor, după ce a urmat o dietă strictă. CANCAN.RO are toate detaliile și vi le prezintă în exclusivitate.

Roxana Dobrițoiu este o apariție remarcabilă de fiecare dată când urcă pe scenă, dar silueta subțire, cu dietă se ține. Zis și făcut. După ce a cedat tentației dulciurilor, a mâncării fast food și și-a răsfățat papilele gustative, vedeta s-a rotunjit puțin, așa că a sosit și momentul în care a pus stop stilului de viață nesănătos. Vedeta a început o dietă strictă și nenumărate tratamente corporale pentru a se întoarce la silueta de invidiat.

”Am vrut să îi dau un șoc organismului”

”Din cauza faptului că eu mâncam orice, oricât, oricând, am simțit nevoia să țin dietă și să îmi dau un restart. Am vrut să îi dau un șoc organismului cu dieta disociată. Contează foarte mult să poți duce această dietă. Eu am vrut să îmi dovedesc mie că sunt foarte puternică, pentru că a fost o diferență foarte mare din a mânca pe zi o pungă de fistic, o pizza, o shaorma și o ciocolată, două, să trec la această alimentație strictă și foarte multă mișcare. Este o dietă destul de dificilă, nu o recomand oamenilor mai slabi” a declarat nepoata lui Adi de la Vâlcea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Însă dieta strictă a adus-o pe vedetă pe mâinile medicilor, așa că după doar câteva zile în care a eliminat câteva mese, a mers zilnic la sală, dar și la nenumărate tratamente corporale, cântăreața a ajuns de urgență la spital. Medicii au ținut-o sub supraveghere pe artistă și i-au administrat câteva perfuzii de hidratare. Cu toate acestea, Roxana este mai hotărâtă ca oricând să câștige lupta împotriva kilogramelor.

”Dădeam cel puțin 500 de lei pe mâncare”

”Când trebuie să investești în tine, nu mai contează prețul, dar dacă ar fi să facem un calcul, cât dădeam eu pe mâncare, sinceră să fiu, ies pe la aceleași costuri. Eu îmi făceam toate poftele, mâncam lucruri scumpe și mâncam mult. Dădeam cel puțin 500 de lei, o data la două zile pe mâncare. Acum stau la centrul de tratamente între două și trei ore fac mai multe proceduri. Fac criolipoliză deja de aproape două săptămâni pe toate părțile corpului, fac masaje, fac presodrenaj, fac și vacuum, dar și tratamente pentru celulită” a mai spus Roxana pentru CANCAN.RO.

Dietă acum, operații mai târziu

Iar dacă acum face sacrificii enorme pentru a avea un corp de model, Roxana ne-a dezvăluit că și-ar dori să-și facă și operații estetice, însă toate la timpul lor. Ba chiar a fost la un pas de a obține un posterior de braziliancă. ”Sunt foarte de acord cu operațiile estetice, mi-aș fi dorit să îmi fac și eu BBL, dar îmi este foarte frică de dureri și de recuperare. Nu m-am simțit pregătită și mai ales că eu am deja formele. Normal aș fi vrut să îmi iau și eu grăsimea din talie și să mi-o pun unde trebuie, dar am spus că momentan am doar 30 de ani și vreau să mai trag puțin de corpul meu. Cu siguranță la 40 de ani voi avea operații, adică cred că o să mă apuc de operații pe la 40 de ani” a mai spus vedeta.

