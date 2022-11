Drama unui cunoscut cântăreț de muzică populară. A fost abandonat de mamă în maternitate

Gabriel Stoica este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști de muzică populară din Vestul țării. Are 31 de ani, iar viața sa a fost greu încercată. A fost abandonat încă de la naștere, chiar în maternitate. A crescut și a învățat să cânte singur și a făcut multe sacrificii pentru visul de a fi pe scenă!

De-a lungul timpului, pe cunoscutul artist l-a măcinat un singur gând. Mereu s-a întrebat cine este cea care i-a dat viață, ba chiar a încercat din răsputeri să își găsească mama.

„Până la vârsta de 9 ani nu m-a căutat nimeni, nu m-a căutat mama, nu m-a căutat tata, nu m-a căutat un frate. Pur și simplu am înțeles că am fost abandonat. În perioada de Crăciun sau mai ales de sărbători vedeam colindătorii prin comună cum cântă, cum se bucură și, practic, de la ei am învățat să cânt și eu. Prin cântec mi-am alinat dorul de mamă. Practic, am tot bătut la uși, dar n-am găsit nimic, absolut niciun răspuns.”, a povestit artistul.

Gabriel Stoica nu a renunțat la visul său

Greutățile prin care a trecut nu s-au oprit aici. În timpul pandemiei a fost nevoit să plece din țară pentru a-și continua visul, acela de a cânta.

Gabriel a suferit, ca mulți alți muzicieni, din cauza restricționării evenimentelor. Nu a stat să își plângă de milă, mai ales că avea de achitat câteva rate, una pentru locuința sa din Arad și o altă rată, de 6.000 de euro, pentru aparatura muzicală.

A luat-o de la zero în Elveția, acolo unde, timp de trei luni a muncit la o fermă de cai. Cu banii câștigați acolo a reușit să scape de datorii și să se relanseze pe piața muzicală. Deși nu i-a fost ușor să trăiască în altă țară, mai ales că dorul de casă îi făcea viața și mai grea, interpretul de muzică populară mărturisește că ambiția și determinarea nu l-au lăsat să dea înapoi.