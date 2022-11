Angelica Stoican și drama care i-a marcat viața. Cântăreața a fost în moarte clinică

Angelica Stoican este o cântăreață extrem de apreciată, iar fiicele ei, Niculina și Adriana, i-au moștenit talentul și au ajuns la fel de cunoscute precum mama lor. Artista a muncit din greu, s-a bucurat de succes și de fiecare dată a adus în fața publicului său numai momentele frumoase din viața sa. De curând însă, a decis să dezvăluie celor care o iubesc și o aprciază drama pe care trăit-o în urmă cu mai bine de trei decenii.

Solista a dezvăluit într-un interviu cumpăna prin care a trecut în urmă cu circa 30 de ani. Se întâmpla imediat după Revoluția din 1989. Deși i-a fost foarte greu să își aducă aminte de acele momente, interpreta de muzică populară a decis să povestească cum s-a întors din comă.

Angelica Stoican și drama care i-a marcat viața

Amintirile îi dau fiori până în ziua de azi. În clipele în care era conectată la aparate a văzut chipului unui bărbat cu barbă, iar imaginea a marcat-o profund.

În momentul în care și-a revenit a izbucnit în hohote de plâns. În acel moment singura sa dorință a fost să înțeleagă prin ce trecuse. Deși a căutat răspunsul întrebărilor pe care le avea, cu trecerea timpului s-a resemnat cu ideea că nu va afla niciodată.

„Am fost în moarte clinică, imediat după Revoluție. Dar am scăpat ca prin urechile acului! A fost o răscruce, o cumpănă peste care am trecut.

Îmi amintesc că era un chip de om cu barbă și cu o față ovală, imens.Când am revenit plângeam în hohote, de ce m-au adus. «De ce m-ați luat, era așa frumos!». A fost cumplită treaba, câțiva ani am plecat în Franța, la medici, și aveam o teamă. Am scăpat de această teamă cu credința.

Doctorii mi-au spus să încerc să nu scormonesc cu inteligența întâmplarea, ca să nu mă marcheze momentul respectiv”, a povestit Angelica Stoican.