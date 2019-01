Drama unui tată din Dolj. I-a murit soția la naștere și acum își crește singur copilul. Gabriel are nevoie de ajutor

Un bărbat din localitatea Argetoaia, județul Dolj, trăiește o adevărată dramă și are nevoie de ajutor financiar pentru a-și crește bebelușul. Mama copilului a murit la naștere, din cauza septicemiei.

“Domnul Gabriel Dilă are nevoie de noi. Domnul are un bebeluș mic, de câteva luni, din păcate mama a murit la nașterea acestuia, iar bebelușul a rămas în grija tatălui, care nu poate munci deoarece are grijă de micuț. (VEZI ȘI: MARIAN GODINĂ, APEL DISPERAT PENTRU AJUTOR, O POLIȚISTĂ ÎNSĂRCINATĂ ARE NEVOIE DE TRATAMENT PENTRU CANCER)

Dânșii au mare nevoie de banii pentru lemne și cele necesare pentru bebeluș. Fac apel la toată lumea, care poate dona pentru dânșii . Pe tatăl îl puteți găsi pe Facebook #Gabriel Dila , dacă doriți să îl ajutați separat. Pentru unii dintre noi, 5 -10 lire/ euro nu e nimic, însă pentru ei înseamnă mult. Banii care se vor strânge vor fi trimiși domnului Gabriel Dilă pentru a-și putea procura lemne de iarnă și bineînțeles ce crede domnul ca este nevoie pentru bebeluș”, este unul dintre mesajele postate pe pagina de socializare a tatălui de către români care, deși locuiesc în străinătate, îi știu povestea.

„Mă rog lui Dumnezeu ca, pe unde eşti, să îţi dea viaţă veşnică”

Gabriel Dilă a postat, la rândul lui, un mesaj dedicat soţiei sale, care a murit la naştere.

„Azi este ziua ta şi ești fără mine şi copilaşul tău, singurică şi necăjită că ai plecat prea devreme de lângă copilaş. Cu mare durere ai părăsit pământul. Când ţi-ai lăsat copilaşul erai la etajul 4 la spital şi el la etajul 8. Ți-ai luat la revedere de la copilaş… Îmi pare nespus de rău de tine.

Cu multe lacrimi ţi-am scris aceste cuvinte, Ionela. Eu am fost pentru tine şi la «Acces direct», dar mama ta a luat toate hârtiile cu ce ţi-au făcut la spital. Mă rog lui Dumnezeu ca, pe unde eşti, să îţi dea viaţă veşnică în Împărăţia Sa. Nu te vom uita niciodată pe acest pământ eu şi copilaşul tău care mult ţi l-ai dorit şi acum a rămas un necăjit fără mamă, să se simtă şi el iubit”, a scris bărbatul. (CITEȘTE ȘI: POVESTEA TULBURĂTOARE A BĂIEȚELULUI DE 4 ANI PE CARE L-A ”ÎNFIAT” UN TAXIMETRIST)

Cine doreşte să fie alături de Darius şi Gabriel Dilă o poate face donând bani pentru lemne în contul RO 04BTRLRONCRT0468638401, deschis la Banca Transilvania pe numele Dilă Gabriel.