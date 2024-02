Dumitru Dragomir are 3 pensii, dar susține că nu are bani niciodată. Ce se întâmplă cu sumele fabuloase pe care le încasează

Dumitru Dragomir încasează lunar sume fabuloase. Fostul președinte LPF primește din partea Statului român trei pensii, dar susține că niciodată n-are bani. Ce se întâmplă cu sumele uriașe care îi intră în conturi?

La vârsta de 77 de ani, lui Mitică Dragomir îi intră în cont 3 pensii pe lună. Fostul președinte de la Liga Profesionistă de Fotbal încasează sume fabuloase, venituri care sunt completate cu o a patra pensie, cea a soției. Cuplul și-a asigurat un stil de viață luxos și fără griji.

Fostul președinte LPF a vorbit deschis despre pensiile pe care le are, venituri care sunt toate legale, potrivit acestuia. Mai exact, Mitică Dragomir a dezvăluit că primește o pensie de fost parlamentar, una de la Ministerul de Interne iar ultima este pensia obișnuită, obținută ca urmare a cotizării la sistemul de stat. Cu toate că susține că primește câteva sute de euro per pensie, ajunge să încaseze aproximativ 5000 de euro lunar.

„Am pensie bună că acum mi-a dat și de la Parlament. Băi, nu iau niciun leu din firmele mele de când s-au înființat. Niciun leuț! Trăiesc numai din pensia mea și a nevesti-mii. Iau 3 pensii, dar asta e altceva. Legale toate! Am de la sport renta viageră, puțin, câteva sute de euro. Am de la Parlament și deja mi-a venit prima pensie.

Am în jur de 7.000 de lei. Am două legislaturi pline, 8 ani. Și am pensia pe care am plătit și pentru care am cotizat: 4.000 de euro. Cu toate trei mă duc spre 5.000 de euro pe lună. Mai are și nevastă-mea vreo 2.700 de lei. Nu cheltui nici 2.000 de euro pe lună. Dau la nepoți. N-am bani niciodată”, a spus Mitică Dragomir, conform fanatik.ro.