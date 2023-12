Dumitru Dragomir și-a dus soția la un restaurant în București pentru o „masă de pește”, dar a rămas fără glas când a văzut nota. „E nenorocire”

Dumitru Dragomir (77 de ani) a știut întotdeauna cum să facă bani, însă a fost responsabil cu finanțele sale. Așadar, nu s-a ferit să vorbească despre prețurile mult prea mari ale unor restaurante din Capitală. La un moment, a mers cu soția lui să servească masa la un local din București, dar a rămas fără glas când a văzut nota.

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a povestit o întâmplare din viața lui, atunci când a mers cu soția sa la un restaurant de lux din București pentru o „masă de pește”. Omul de afaceri a rămas șocat în momentul în care a văzut prețurile exagerat de scumpe. Deși nu se uită la bani atunci când merge undeva, nota de plată de la acea ieșire chiar l-a lăsat fără glas.

Dumitru Dragomir a dezvăluit că de mulți ani nu se mai uită la prețuri atunci când merge la un restaurant. Totuși, la un moment dat, nota de plată l-a șocat. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a ieșit să servească masa cu soția lui la un local de lux din Capitală, însă a avut parte de o surpriză. Omul de afaceri susține că mâncarea este mult prea scumpă în unele locuri, iar un fel principal poate ajunge și la jumătate dintr-un salariu minim pe economie.

„Dacă vrei pește să nu te duci la restaurant, stai acasă. Cumperi de la alimentară sau de la alte magazine pește și ți-l faci acasă cu 100 de lei. Am fost cu nevastă-mea la o masă în doi și am dat câteva milioane. E nenorocire.

Am fost cu ea la un restaurant și mi-am luat un pește. Eu, care de ani de zile nu mă mai uit la prețuri, am zis că peștele ăla a fost prea scump. Era restaurant de lux, e nebunie cu ăștia. Sunt foarte scumpe astea în București. Am dat jumătate de salariu minim pe economie pe acel pește. 10-12 milioane a fost masa în doi.”, a declarat Mitică Dragomir, la Max Profețiile lui Mitică.