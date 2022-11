Dumitru Dragomir, unul dintre cei mai „calificați” milionari, a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, unde se va da ora exactă după ce „La Boschetărie”, restaurantul secret al „greilor”, a fost vândut. Atenție, locațiile unde se vor strânge șmecherii din Capitală sunt de lux! Avem declarații în premieră de la fostul șef al LPF.

CANCAN.RO v-a informat, vineri, că localul favorit al afaceriștilor are noi proprietari. Locul boem care îi aduna pe Dumitru Dragomir, Daniel Niculae, Delia Matache sau Dan Capatos a fost cumpărat de Nuredin Altay, unul dintre nepoții lui Beinur Nuredin, și de Vasile Geambazi (DETALII AICI). În trecut, localul a fost deținut de Adrian Thiess, alături de alți afaceriști.

Reporterii CANCAN.RO au „săpat” subiectul și au aflat unde își vor face veacul, cel puțin până în primăvară, milionarii din România. Dumitru Dragomir are cuvântul!

„La Adamo și Isoleta. Aici se vor strânge șmecherii. Nu era un restaurant de lux, dar veneau toți jucătorii de tenis, toți constructorii… Era o ieftinătură. Acum l-a luat Vasi (n.r. Vasile Geambazi) cu viitoarea lui nevastă„, ne-a declarat ex-președintele LPF.

Dumitru Dragomir: „Acolo era caterincă, dar am unde să mă duc!”

Dar unde își va petrece nea Mitică serile dacă „La boschetărie” este istorie? „Eu am unde să mă duc, la mine la hotel este cea mai bună cafea din lume. Eu nu mergeam acolo să beau o cafea sau neapărat să mănânc. Mă duceam la mine, că nu e mai bine nicăieri. Acolo era caterincă… Acum o să suferim până deschide. Mai pierd ei din clienți până în martie„, ne-a mai declarat „Corleone”.

„Adrian Thiess a pierdut mulți bani. O friptură era 5 lei”

În continuare, Dumitru Dragomir a precizat că nu a fost tentat nicio clipă să preia localul din Herăstrău, care, potrivit propriilor mărturii, nu aducea profit. Situația, însă, ar urma să se schimbe, odată ce restaurantul va fi redeschis.

„Beinur nu e băgat, e un nepot. Am avut localuri de genul, dar le-am vândut. Am trecut la altă etapă. Vasi (n.r. Vasile Geambazi) s-a băgat mai mult pentru prietena lui, care e manager HoReCa. E o fată pricepută, știe bine cu ce se mănâncă meserie asta. Sunt sigur că va merge nemaipomenit. Adrian Thiess nu făcuse localul pentru a câștiga bani, ci mai mult pentru noi. El pierdea bani. Și el, și bărbatul Deliei. Pierdea bani mulți în fiecare lună. Acolo era mai mult gratis, o friptură era cinci lei. Nici nu-și scotea banii pe carne. Dar acum îl fac restaurant de lux, cred că nici lume multă nu va mai merge, dar va fi ceva deosebit. Vor băga bani mulți. Îl luam eu dacă vroiam, dar nu mă mai ocup de așa ceva. Am avut saloane de nuntă, le-am dat pe toate„, a mai declarat Dumitru Dragomir pentru CANCAN.RO.