După ce a fost diagnosticată cu embolie pulmonară, Rona Hartner face anunțul: ”Peste două săptămâni…”

După ce a fost diagnosticată cu embolie pulmonară, Rona Hartner a făcut un anunț pentru toți cei care se roagă pentru ea.

În vârstă de 45 de ani, în urmă cu aproape două luni, Rona Harner a intrat din nou în sala de operații, unde medicii i-au făcut o altă intervenție la colon. Pe lângă tumora cancerigenă scoasă la sfârșitul lunii februarie se mai aflau încă cinci ganglioane. Rona Hartner a început pe 24 aprilie tratamentul cu citostatice însă a avut niște reacții adverse. (CITEȘTE ȘI: ULTIMELE DETALII DESPRE STAREA DE SĂNĂTATE A RONEI HARTNER: ”NU ŞTIM CE SE ÎNTÂMPLĂ CU BOALA ASTA. VĂ ROG SĂ VĂ RUGAŢI PENTRU MINE”)

Iar după un set complet de analize, doctorii au diagnosticat-o cu embolie pulmonară. Totuși, veștile cu privire la starea de sănătate a Rinei Hartner sunt bune, după cum însăși actrița a ținut să precizeze câteva lucruri.

„Simt nevoia de a preciza. Am avut un cancer de colon localizat, operat cu brio. Și preventiv fac 12 ședințe de citostatice pentru ca să nu mai revină niciodată. Markerii tumorali îi fac din 10 în 10 zile și demonstrează că nu mai am nici o tumoare în corp. Singura dificultate este că acum fiecare persoană suportă mai mult sau mai puțin bine citostaticele. Eu am o săptămână în care sunt slăbită și una în care zbârnâi așa cum mă știți voi.

De data asta, din lipsă de mișcare și alte cauze legate de o alergie la unul din compozanţii citostaticelor am avut o reacţie neplăcută. 141 puls și embolie pulmonară și febră. E clar că acel compozant va fi scos că nu este esențial pentru tratament. Și deci voi tolera și mai bine tratamentul preventiv. Peste 2 săptămâni pot să iau avionul iarăși şi să îmi onorez concertele semnate deja.

Pe 8 iunie la Sibiu şi pe 25 iulie la Brașov şi diverse alte evenimente private. Deci veștile sunt bune. Cu ajutorul vostru și al rugăciunilor voastre merg mai ușor cu credința mai departe. Am avut o mare prividenta divină!!!! Aleluia. Fiindcă am descoperit boala la un stadiu operabil. Fiindcă am ajuns pe mâinile celui mai mare chirug din europa și peste 9 zile eram la platoul de filmare fiindcă am cea mai lejeră chimioterapie din lume. Fiindcă Dumnezeu este cu mine”, a scris Rona Hartner pe Facebook.

Rona Hartner este optimistă

Rona Hartner este optimistă în ceea ce privește tratamentul cu citostatice. În ciuda reacțiilor adverse, cântăreața este liniștită, mai ales că doctorul ei a asigurat-o că totul va fi bine. Până una alta, Rona Hartner se roagă continuu având în vedere faptul că are o relație specială cu divinitatea. (CITEȘTE ȘI: RONA HARTNER TREMURĂ DUPĂ A DOUA OPERAȚIE! DE CE ÎI ESTE TEAMĂ: ”TOȚI AVEM…”)

„Fac lucruri mai liniştite, scriu, stau cuminte şi mi-a spus că nu am niciun regim special de făcut, ci doar trebuie să am încredere pentru că nu va fi o chimioterapie prea grea. Deci, mulţumesc lui Dumnezeu pentru chestia asta. Astăzi este Vinerea Mare la noi, la catolici, iar eu am început deja dimineaţa citind „Drumul Crucii”, rugându-mă. Este o zi de post şi rugăciune şi am foarte mari speranţe”, a mai spus Rona Hartner.