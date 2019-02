După ce a fost părăsită de iubită, Bianca Maharu s-a aruncat în brațele altei femei.

Campiona lui Maharu sau Tyson asa cum este cunoscuta in box, se afla intr-o continua suferinta , a slabit peste 20kg si si-a gasit refugiul in Kulturism (un sport pe care-l iubeste de mai bune de 8 ani)! Pepi, frumoasa iubita a pugilistei, dupa ce a acceptat inelul si logodna si depunerea actelor de casatorie pe teritoriul Marii Britanii , s-a aruncat in bratele unei copile minore de nici 16 ani , care se pare sa-i tina locul Biancai Maharu!

Fara niciun fel de sfiala, Pepi isi suma pe site-urile de socializare postari alaturi de „mamuta” asa cum isi alinta noua iubita. Însă tot din postările ei se poate observa că în inima ei se află tot TYSON! Dupa o poveste de iubire de aproape 8 luni traita la cote maxime de Pepi si Bianca, drumurile li s-au despartit spunand apropiatii din cauza ca Bianca este o persoana publica, mult prea ocupata pt a-i acorda atentia necesara lui Pepi! Se iubesc enorm si asta se vede din postarile celor doua, dar totodata raman pe drumuri separate: Tyson cu viata de sportiv, iar Pepi cu minora care este prada razbunarii si nu a sentimentelor ei!

Dragostea lor va inginge si totul va intra in normal, asa cum si Roxana prietena apropiata a cuplului a avut curaj sa puna pariu!