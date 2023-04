După ce a plecat de la Neatza, Cătălin Oprișan a dezvăluit marele secret al lui Dani Oțil: „N-am cum, toată lumea mă întreabă”

Unul dintre cei mai consacrați jurnaliști din România, Cătălin Oprișan, a plecat de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, după mai bine de un deceniu petrecut în familia Antenei 1. Cătălin Oprișan a ales să plece din televiziune și să se îndrepte către radio, acolo unde prezintă un matinal, alături de Ciprian Dinu, un om de radio experimentat. În cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, cunoscutul om de televiziune a dat din casă și a mărturisit care este marele secret al fostului său coleg, Dani Oțil.

Cătălin Oprișan și-a început cariera fiind comentator la emisiuni sportive, apoi, timp de zece ani a făcut parte din echipa matinalului de la Antena 1, unde aducea în fața telespectatorilor știri amuzante, la pachet cu energia și voia bună. Anul trecut, jurnalistul a surprins întreaga mass-media, după ce și-a anunțat plecarea de la Antena 1, în detrimentul matinalului de la Kiss FM.

Cătălin Oprișan a acceptat invitația noastră și a făcut dezvăluiri senzaționale în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV.

Secretul lui Dani Oțil, dezvăluit de Cătălin Oprișan: „Noi vedem tipul ăla dur călare pe motoretă, dar nu e”

Cunoscutul om de radio și televiziune a spus tot din culisele matinalului Neatza cu Răzvan și Dani”. Cătălin Oprișan a mărturisit că îl leagă o prietenie consolidată cu Dani Oțil, o conexiune care nu se putea vedea de la TV. Jurnalistul a dezvăluit faptul că Dani Oțil nu este nici pe departe așa cum se prezintă la TV, susținând că deși afișează o imagine dură, în afara platoului de filmare, Dani are un suflet uriaș, care a făcut numeroase acte de generozitate pentru oamenii aflați în suferință.

CANCAN EXCLUSIV: Dacă ai avea de stat la o masă cu Răzvan și Dani 2 ore, cu unul dintre ei, să discutați orice, cu care ai sta?

Cătălin Oprișan: Cu Dani aș mânca și cu Răzvan aș bea. N-am cum, toată lumea mă întreabă…Probabil pe TV se vedea apropierea mai de Răzvan, dar nu pot, n-am cum, îmi vine greu. Dani are un suflet imens. Cu Răzvan stăteai mai mult și petreceai, Dani are un suflet uriaș, ajuta niște oameni în niște condiții… Ce vedeam noi fața asta de dur, pe dedesubt, la orice poveste mai impresionantă Dani plângea. Noi vedem tipul ăla dur călare pe motoretă, dar nu e. Ai stat cu ei 10 ani și jumătate, luni, miercuri, vineri plus toate sărbătorile oficiale, cum ziceam noi (râde). La mare se termina emisiunea de la 7 la 10-11, după aia toată ziua erai cu ei. La fotbal, la picioare rupte…Răzvan știe foarte bine, l-am spălat pe picioare destulă vreme, eu, cât era făcută operația. Zicea Dani: ‘Oprișane, plec de la București până la mare. Ți-e dor de ăla mic? Mie mi-e dor. Haide, că te iau cu mașina.‘ Și mergeam, îl vedeam pe fiul meu o oră-două, apoi ne întorceam că a doua zi dimineața aveam emisiune”, a declarat Cătălin Oprișan, în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV.

