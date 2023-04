I-a dat cu flit lui Jean de la Craiova! După ce l-a ”desenat” pe Mutu, iar Hagi și Ilie Năstase sunt în vizor

Noua ediție a emisiunii CANCAN EXCLUSIV vine la pachet cu o serie de dezvăluiri făcute de Cătălin Oprișan, unul dintre cei mai prolifici jurnaliști din istoria României. Actualmente moderatorul celui mai ascultat matinal de radio autohton, fostul component al echipei de la Neatza este și un scriitor de toată isprava. Cea mai recentă operă a acestuia este cartea lui Adrian Mutu, „Revenirea din infern”. Invitatul interviului divulgă detalii impresionante despre munca alături de „Briliant”, însă vorbește deschis și despre celelalte propuneri de redactare a unor biografii.

Jean de la Craiova pare a fi unul dintre cei mai aprigi susținători ai artei lui Cătălin Oprișan. Cântărețul i-a propus jurnalistului să-i scrie cartea, însă a fost refuzat. Gheorghe Hagi și Ilie Năstase sunt alte două nume grele de pe lista lui Oprișan, care așteaptă confirmare pentru demararea procesului de elaborare a unor compoziții literare.

Cătălin Oprișan face mărturisiri despre colaborarea cu Adrian Mutu: ” Am discutat de la început că nu vorbim despre gagici!”

CANCAN EXCLUSIV: Tu ai participat la redactarea cărții „Briliantului”, domnul Adrian Mutu, care s-a „întors din infern”. Cum a fost experiența de lucru cu el?

Cătălin Oprișan: Am primit oferta asta de la editură și am tremurat un pic. Pentru că știam că Adi este un tip mai închis în el, n-are nicio legătură cu ceea ce știm noi. Adi, dacă devoalez ceva, să nu te superi! E un tip senzațional atâta vreme cât ajungi să-l înțelegi. Asta înseamnă zeci de ore de reportofon atârnat de gât, lăsat să vorbească ce vrea el, tu pui doar întrebările. Te duci acasă, completezi și așa mai departe. Mergi după el în cantonament, dormi cu el în cameră, în cantonamentul Rapidului.

Mergi cu el la restaurant, pe terasă, în timp ce are grijă de copilaș, că și el e tătic. Mergi, vorbești cu părinții lui ca să depeni amintiri, te duci după el la antrenamente, că asta faci. Și începi să descoperi un cu totul alt om. Unul este Mutu, cel pe care l-am văzut pe stadioane, chiar și antrenorul, unul este Adi Mutu cu care stai de vorbă. E un om care a înțeles că a greșit. Omul a zis așa «am avut o carieră uriașă, aș fi putut fi mai interesant, mai exemplu pentru ceilalți, dar făcut niște greșeli»!

CANCAN EXCLUSIV: Au existat subiecte despre care Adi Mutu nu a vrut să vorbească?

Cătălin Oprișan: Da, am discutat de la început că nu vorbim despre gagici, despre relații extrafamilie. Discutăm despre cele trei căsnicii, discutăm despre copii, mi-a povestit cum a cerut-o pe ultima soție, ce fac copiii, cum vorbește cu ei, ce-i cu Mario, ce se întâmplă. Am stat cu Tiago pe terasa blocului la piscină, i-am dat să mănânce.

Confidentul lui Adrian Mutu dezvăluie culisele „infernului” prin care a trecut „Briliantul”

CANCAN EXCLUSIV: Dacă nu ar fi existat o viață extrasportivă deficitară, în cazul lui, crezi că ar fi fost mai mare decât Hagi?

Cătălin Oprișan: Mai mare decât Hagi nu știu, dar eu spun doar atât. Are 102 goluri în Serie A. În condițiile în care echipa nu era Juventus, Inter sau Milan, să te ajute. Tu ai jucat la Fiorentina, pe care tu ai crescut-o. El a spus că e nevoie de mai multe lucruri, dar cele mai importante sunt familia, pe care el nu a mai avut-o, pentru că începuse procesul de divorț și nu își mai vedea copilul.

A zis «nu știți ce înseamnă la 20 și ceva de ani să ai bani, să ai tot, Lamborghini, Aston Martin și să n-ai copilul și soția». Doi la mână, un psiholog. A zis că momentul de cumpănă, când lumea e a ta, gagicile îți cad la picioare, ai tot, îți trebuie un psiholog.

CANCAN EXCLUSIV: Și pentru că ești bărbat, care dintre fostele soții ale lui Adi Mutu ți se pare cea mai frumoasă?

Cătălin Oprișan: Cu scuzele de rigoare o dau la o parte pe Alexandra, deci Consuelo și Sandra. Și Moran Atias extra.

CANCAN EXCLUSIV: Cu finanțele cum a fost în acest proiect?

Cătălin Oprișan: Te înțelegi cu editura și ți se dă un preț. Tu, dacă ești de-acord cu banii ăia, dai drumul la carte. Dacă vrei, poți să mergi mai departe și din încasări. Am mai fi avut nevoie de timp, dar venea meciul de retragere, cel de la Cluj, se comprima timpul și ești un pic pe grabă. E o carte bună, ca să iasă o carte perfectă aș mai fi avut nevoie de două săptămâni.

Cătălin Oprișan l-a refuzat pe Jean de la Craiova, dar rămâne în discuții pentru realizarea cărții lui Hagi

CANCAN EXCLUSIV: Au mai existat propuneri și din partea altor sportivi sau a altor persoane publice?

Cătălin Oprișan: Da, dar n-o să vă vină să credeți de la cine – Jenuț de la Craiova. Jeane, te iubesc! Am zis că un om nu poate scrie chiar atât. O să ajung ca în bancul «ai scris mai multe cărți decât ai citit». Am debutat cu cartea de istorie a Stelei, este cel mai bine vândută carte din istoria României, din 2008, peste DEX. După care am scris cartea de istorie a Echipei Naționale de Fotbal a României, pentru că anul trecut s-au împlinit 100 de ani. După care am zis că trebuie să ne mai oprim puțin.

CANCAN EXCLUSIV: Și dacă îți propune Hagi acum?

Cătălin Oprișan: Am avut două oferte – Hagi și Ilie Năstase. Și vedem ce se mai întâmplă. Am mai avut Helmut Duckadam, cu care am dormit în pat la Sevilla, la 15 ani de la reeditarea finalei, a fost cel mai important eveniment din viața mea. A fost ofertă concretă, tot concretă a fost și de la Marcel Răducanu, Jenuț de la Craiova. Și în discuții este Hagi.

