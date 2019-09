După ce și-a făcut rinoplastie și și-a pus implanturi cu silicon, Roxana Vașniuc a ajuns din nou în cabinetul medicului estetician.

După ce și-a făcut rinoplastie și și-a pus implanturi cu silicon pentru a avea un bust mai generos, Roxana Vașniuc și-a mai dorit un singur lucru: un posterior mai bombat. Așa că… după ce s-a consultat cu partenerul ei de viață, prezentatoarea TV și-a luat inima-n dinți și a trecut pragul unui cunoscut medic estetician pentru a-și îndeplini visul.

Dar… Roxana Vașniuc nu s-a oprit aici! Șatena și-a pus o substanță permanentă în buze pentru a rări vizitele la medicul estetician. (CITEȘTE ȘI: FOTOGRAFII NECENZURATE CU NOUL POSTERIOR AL PREZENTATOAREI TV)

“Am ieșit din sala de operație acum cinci minute… Și aș vrea să-i mulțumesc domnului doctor pentru că mi-a îndeplinit un vis👉 buze naturale fără a mai injecta vreodată vreun filler!!! Am parcurs vreo 600 de km, dar a meritat efortul!! Am întâlnit un doctor de excepție, profesionist, pasionat, perfecționist, răbdător, care vrea excelență și o și realizează!”, a scris Roxana Vașniuc pe Facebook.

Roxana Vașniuc, mămică pentru a doua oară?

După momentele dificile prin care au trecut, Roxana Vașniuc și tatăl fetiței sale au hotărât să mai dea o șansă poveștii lor de dragoste. Cei doi se înțeleg acum de minune și se gândesc cât se poate de serios să devină părinți pentru a doua oară. (VEZI ȘI: A TRECUT PESTE SCANDALUL CU TATĂL COPILULUI! ROXANA VAŞNIUC, FLIRT CU ŞAMPANIE LA O ”MASĂ DE ŞMECHERI” ÎN LOFT)

”Au fost mici neînţelegeri. Ca în orice familie, trebuie să avem şi sare şi piper. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că am un iubit care îşi respectă familia şi iată că, chiar dacă am trecut prin momente grele, asta ne-a unit mai mult. Poate ajungem aşa şi în faţa lui Dumnezeu, să spunem un «Da» hotărât. Am greşit amândoi pentru că nu am ştiut să lăsăm de la noi. Fetiţa mea îşi doreşte un frăţior sau o surioară, ce ne-o da Dumnezeu. Important e să fie sănătos. Rose-Marie ne-a unit. Un copil te uneşte. E o binecuvântare pentru noi”, a declarat Roxana Vașniuc la “Răi Da Buni”, în urmă cu ceva timp.