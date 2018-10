Fostul manager al lui Michael Schumacher a făcut un anunț șocant pentru toții fanii fostului pilot de Formula 1.

Michael Schumacher nu își va reveni niciodată, crede fostul manager al legendei Formula 1, Will Webber. Acesta spune că s-a resemnat cu gândul și și-a luat deja adio de la omul alături de care a scris istorie.

„După o lungă perioadă de tristețe, am reușit să îi pun capăt. Am închis acest capitol. Am avut cea mai bună perioadă împreună. Am stat alături 20 de ani, la bine și la greu”, a spus Webber, potrivit Daily Express și citat de sport.ro.

De asemenea, Webber a pus capat și speculațiilor potrivit cărora Schumacher ar fi fost mutat din Elveția într-o casă din Mallorca, Spania.

„Michael nu ar fi vrut niciodată să locuiască acolo„, a spus el.

Recent, familia Schumacher a primit o veste bună, după ani întregi de suferință. Fiul cel mare, Mick, a devenit campion european în Formula 3 și și-a câștigat dreptul de a participa în Formula 1.

În decembrie se împlinesc 5 de ani de la teribilul accident de ski care l-a trimis pe Michael Schumacher în comă. Acesta și-a revenit după șase luni, însă se afla în stare vegetativă la casa sa din Elveția, de lânga lacul Geneva.