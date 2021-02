După despărțirea de Gabi Bădălău, Bianca Drăgușanu a luat masa cu un bărbat misterios! I-a spus totul lui Capatos

Bianca Drăgușanu nu mai spune ”a treia căsătorie e cu noroc”, pentru că s-a despărțit de Gabi Bădălău, bărbatul care a răsfățat-o cu excursii și cadouri prețioase. Dar nici degeaba nu stă! A ieșit la masă cu un misterios bărbat.

Bianca Drăgușanu a fost surprinsă în compania unui bărbat arătos la un restaurant opulent din Capitală. Vedeta s-a filmat încă de când a ieșit de la sală în mașina unui bărbat misterios, căruia i s-a zărit brațul pe volan. Nu doar acesta a fost subiectul, ci și zvonurile despărțirii de Gabi Bădălău. Iar Bianca avea să răspundă. „Ce despărțire, frate? Am zis eu vreodată că am fost într-o relație? Am fost prieteni și suntem prieteni. Păi dacă suntem prieteni, eu nu am nimic de obiectat. Prietenii ies cu prieteni. Eu, acum, am ieșit cu avocatul meu, care este și prietenul meu!”, a spus Bianca Drăgușanu. (CITEȘTE ȘI: “INVENTARUL” MOTIVELOR PENTRU CARE GABI BĂDĂLĂU S-A DESPĂRȚIT DE BIANCA DRĂGUȘANU. CÂT DE MULT AR FI CONTAT MESAJELE CU ALEX BODI ȘI VACANȚELE DE LUX: “ERA PREA COSTISTOARE”)

După despărțirea de Gabi Bădălău, Bianca Drăgușanu a luat masa cu un bărbat misterios

Bianca avea să vorbească și despre ieșirile lui Gabi Bădălău cu alte femei. „Suntem doar prieteni foarte buni și ne permitem să facem ce vrem, cu cine vrem. Nu e nimic de comentat. Că el a ieșit cu niște fete, eu ies cu prietenii mei și așa mai departe. Nu am fost niciodată nimic mai mult, suntem doar prieteni”, a spus ea. (NU RATA: BIANCA DRĂGUȘANU A FĂCUT NEAȘTEPTATA MĂRTURISIRE! FOSTUL SOȚ ÎNCĂ O CAUTĂ)

Avea să fie pusă în fața declarațiilor lui Bădălău, care a spus că a avut o relație cu Bianca. Ba chiar de trei ori a repetat. „Da? Bine, atunci! Da, ce să zic!? Am încercat să avem (n.r o poveste de dragoste)! Nu știu dacă a ieșit sau nu a ieșit sau ce s-a întâmplat, nu știu, că se mai întâmplă lucruri”, a răspuns vedeta.