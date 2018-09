După divorț, Carmen de la Sălciua a făcut anunțul neașteptat: ”Am plâns…”! Fanii artistei au rămas fără cuvinte

Deși pe plan personal lucrurile nu sunt chiar atât de roz, pe plan muzical îi merge extrem de bine. Artista a lansat o melodie care este pe placul tuturor!

Carmen de la Sălciua a postat pe Facebook un mesaj extrem de emoționant pentru fanii săi, prin intermediul căruia și-a arătat recunoștința pentru aceștia.

„Sunt fericită să împărtășesc cu voi fiecare moment bun sau mai puțin bun din viața mea… vă mulțumesc că mă simt iubită … vă mulțumesc că îmi arătați asta în fiecare zi… Mă bucur că melodia e pe placul vostru … știu că nu pot mulțumi pe toată lumea dar mă străduiesc să iasă totul cât se poate de bine ! Voi vedeți în mine ce eu poate nu am văzut niciodată!

Am primit atâtea mesaje de nu le mai știu numărul, am plâns de fericire! Mă simt o învingătoare și nu atât prin melodii cât prin faptul că vă am aproape pe voi! Să vă mulțumesc e prea puțin! Dacă aș putea m-aș întâlni personal cu fiecare și aș asculta fiecare poveste de viața, fără sa obosesc … Vă iubesc ❤️ Atât!”, a scris artista pe reteaua de socializare.

Carmen de la Sălciua şi Culiță Sterp au divorțat oficial

Deşi au avut la dispoziţie un termen legal de 30 de zile pentru a se răzgândi în privinţa situaţiei, având posibilitatea să anuleze această despărţire, iată că celebrul cuplu s-a prezentat foarte ferm şi pe poziţii pentru a-şi încheia socotelile în faţa notarului.

Nici familiile lor, nici măcar părinţii sau prietenii apropiaţi ai acestora, nu au putut să-i convingă să nu ia această decizie dureroasă. Aşa că, pe 20 septembrie, cea supranumită de presa noua Regina a Youtube-ului, şi cel care i-a fost partener de viaţă încă din anul 2007, au semnat actele de divort la un notar din Alba Iulia.