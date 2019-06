După Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol, un alt cuplu s-a destrămat: ”De azi începem un nou capitol”

Bombă în showbiz! După Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol, un alt cuplu s-a destrămat.

În urmă cu câțiva ani, Ana Mocanu lua o decizie radicală. Vedeta a renunțat la postul de ”asistentă păcătoasă” și a început o viață nouă cu iubitul ei, în Spania. Recent însă Ana a hotărât să se întoarcă pe meleagurile natale deoarece nu a reușit să se acomodeze în Spania. (CITEȘTE ȘI: ANA MOCANU, DIAGNOSTIC CRUNT: ”ESTE O BOALĂ INFECŢIOASĂ CARE PROVOACĂ DECES”)

Ana Mocanu și iubitul ei au format unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz și nimic nu prevestea ruptura dintre ei. Astăzi însă… fosta asistentă TV și-a anunțat fanii că după trei ani de relație, ea și iubitul ei au decis să meargă pe drumuri separate.

”Dragi prieteni, îmi sunteți mereu aproape și pentru asta vă mulțumesc!!!! De aceea, îmi doresc să aflați de la mine, nu din alte surse, că în viața mea personală s-au produs anumite schimbări. Cu 3 ani în urmă am început o frumoasă relație cu Giani, însă astăzi mergem pe drumuri diferite. Au fost 3 ani plini de bucurii și momente frumoase. De azi începem un nou capitol!”, a scris Ana Mocanu pe contul ei de Facebook.

Ana Mocanu a trăit o perioadă în Africa

Ana Mocanu a trăit o perioadă în Africa, acolo unde părinţii ei lucrau. Când a revenit în România, fosta asistentă TV a vrut să se înscrie la o şcoală din România, dar a avut dificultăţi, motiv pentru care a trebuit să repete câţiva ani de şcoală. Asta deoarece sistemul românesc de învăţământ recunoaşte doar studiile din Europa şi America. Astfel că Ana Mocanu a ajuns să aibă mai mulţi ani de şcoală faţă de tinerii de vârsta ei.

„În România nu îşi recunoaşte decât studiile din Europa sau America. Eu cum am făcut în Africa, nu mi s-au recunoscut anii de şcoală, aşa că am fost dată cu 2 ani în urmă şi am ajuns, din nou, la clasa a-4-a sau a-5-a. Câţi ani de şcoală am eu, nu mai are nimeni! M-am înscris şi la facultate, unde am căutat ceva care să nu aibă legătură cu matematica. M-am înscris la Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. M-am pierdut pe parcurs şi am ajuns asistentă! Normal, am vreo 3 sau 4 ani de şcoală în plus”, mărturisea Ana Mocanu.