După jumătate de an, prețul carburanților scade! Cât costă acum un litru de benzină

Vești bune pentru șoferi! Prețurile la motorină și benzină au scăzut, după jumătate de an de scumpiri în lanț. Află cât costă acum un litru de carburant la stațiile din România.

Odată cu ieftinirea barilului de petrol şi reducerea cererii, a scăzut și prețul carburanților din România. Ieri, spre exemplu, un litru de motorină și benzină s-a ieftinit cu 10 sau chiar 15 bani. Mai mult, în ultima lună, carburanții s-au ieftinit cu aproape 1 leu. Așadar, la momentul actual, dacă facem un plin la mașină, ieșim mai câștigați cu 50 de lei.

CITEȘTE ȘI: VEȘTI BUNE DESPRE PREȚUL CARBURANȚILOR! MINISTRUL ENERGIEI A FĂCUT ANUNȚUL

Virgil Popescu: ”Prețul la pompă a ajuns sub prețul la care începuseră scumpirile”

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a precizat că prețul din prezent al carburanților este mult mai mic decât în perioada dinainte să înceapă valurile de scumpiri.

„Prețul la pompă a ajuns sub prețul la care începuseră scumpirile. Din ce am văzut astăzi, trecând pe lângă o stație de carburanți, am văzut parcă 7,70 lei – prețul benzinei, sub 7,80 cât era înainte”, a declarat miercuri ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Cât costă acum un litru de motorină sau benzină

La ora actuală, preţul minim la benzină a ajuns la 7,67 de lei pe litru, iar la motorină este de 8.31 de lei pe litru. Iar preţul unui baril de petrol a ajuns acum la 99 de dolari după ce la începutul lunii martie era de 130 de dolari.

Prețuri la benzină standard:

OMV: între 7,79 lei și 7,82 lei

Petrom: între 7,67 lei și 7,74 lei

Mol: între 7,78 lei și 7,79 lei

Rompetrol: între 7,87 lei și 7,92 lei

Lukoil: între 7,77 lei și 7,78 lei.

Prețuri la motorina standard:

OMV: între 8,39 lei și 8,42 lei

Petrom: între 8,31 lei și 8,34 lei

Mol: între 8,38 lei și 8,45 lei

Rompetrol: între 8,47 lei și 8,52 lei

Lukoil: între 8,43 lei și 8,45 lei.

Cu toate acestea, analiştii spun că, spre finalul anului, am putea avea noi creşteri, când Europa va renunţa de tot la petrolul rusesc.

VEZI ȘI: NICOLAE CIUCĂ, ANUNȚUL MOMENTULUI! VEȘTI IMPORTANTE PENTRU ROMÂNII CARE AU PENSII SUB 3.000 DE LEI