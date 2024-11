Durere cruntă pentru Gagea de la Casa Iubirii! Agoniseala lor de o viață s-a dus: „Toată familia e în lacrimi”

Gagea, unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la Casa Iubirii, a primit o veste cutremurătoare de la familia sa, mărturisind cu lacrimi în ochi greutățile prin care trece. Acesta le-a povestit fanilor din mediul online totul, spunând că trece prin momente grele.

Într-un moment de sinceritate, Gagea, cunoscutul concurent din cadrul show-ului matrimonial Casa Iubirii, a ales să-și împărtășească durerea cu fanii săi de pe rețelele de socializare. Cu ochii în lacrimi, acesta a vorbit despre încercarea grea prin care trece familia sa, fiind nevoit să facă față unei situații devastatoare, de la distanță.

În fața fanilor și urmăritorilor săi, Gagea a povestit clipele cumplite trăite în ultima perioadă, după ce a primit un mesaj sfâșietor de la sora lui. Concurentul a mărturisit că „toată familia e în lacrimi” și că „îmi pare foarte rău că n-am putut să fiu acolo astăzi”, lăsând să se vadă frustrarea și suferința sa.

Drama care a lovit familia lui Gagea este una de proporții. Din cauza unei epidemii devastatoare de pestă, întreaga lor turmă de oi, agoniseala lor de-o viață, a fost luată. Pentru Gagea și cei dragi lui a fost un șoc imens să vadă munca de o viață risipindu-se astfel.

Mai mult, suferința sa este amplificată de faptul că nu poate să fie aproape de cei dragi, simțind distanța ca pe o povară apăsătoare.

„Dragilor, nu credeam vreodată în viața asta că o să trec prin așa ceva. Îmi pare rău că am lacrimi în ochi, dar e vorba de familia mea. Acum am primit un videoclip de la surioara mea, toată familia e în lacrimi. Îmi pare foarte rău că n-am putut să fiu acolo astăzi. Vreau să mă calmez și să vă explic situația mai în amănunt să zic așa, dar nu am puterea necesară acum. Efectiv mi se rupe sufletul să îl văd pe tata pus la pământ, mama la fel, deci numai am cuvinte”, a fost mesajul dureros transmis de Gagea, în mediul online.