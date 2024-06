Durere fără margini, după moartea Ancăi Molnar! Soțul make-up artistei a postat întreaga poveste. „Gata, plec acasă”, dar cancerul a recidivat…

Anca Molnar, cunoscută drept make-up artistul vedetelor, s-a stins din viață marți, 11 iunie, la vârsta de 35 de ani. Toți cei care au cunoscut-o sunt șocați și dărâmați de durere. Tânăra mămică a lăsat în urma ei un soț și un băiat, Patrick. Claudiu Molnar, bărbatul care i-a fost alături zilnic în toată această perioadă a postat pe pagina de Facebook întreaga poveste a make-up artistei, după ce a primit diagnosticul.

Mereu cu zâmbetul pe buze, așa cum era cunoscută Anca Molnar, a luptat până în ultima clipă cu această boală nemiloasă. Avea alături de ea oameni frumoși, care o susțineau în acest parcurs, atât financiar, cât și moral. Tânăra, care a aflat că are o tumoare pe creier acum un an, spera că va fi bine după prima operație și după numeroase tratamente pe care le făcea în Turcia, dar viața avea să îi rezerve alte planuri.

Totul a început acum un an, când Anca Molnar a aflat că suferă de o boală nemiloasă. Tânăra a îmbrățișat totul așa cum i s-a dat, chiar și cu zâmbetul pe buze, sperând că totul va fi bine. Într-adevăr, a fost bine pentru un timp, dar boala a recidivat. Anca a trecut prin două operații pe creier, efectuate în Turcia. Deși se confrunta cu o adevărată dramă, make-up artista a rămas mereu încrezătoare și a luptat din toate puterile să se vindece și să se întoarcă acasă.

Anca Molnar se filma constant, inclusiv înainte de a pleca la prima operație. Prietenii i-au fost mereu aproape, iar ea a continuat să se filmeze și când a ajuns în Turcia. Chiar și înainte de a intra în sala de operație, pe patul de spital, a fost surprinsă râzând și plină de încredere.

Anca Molnar nu a risipit nici măcar un strop din viața ei, ci a trăit așa cum i-a plăcut ei mereu, cu un zâmbet molipsitor și cu speranța că va fi lângă familia ei mereu, așa cum a spus și soțul ei „Până când moartea ne va despărții”. Pentru ea se pare că sfârșitul a venit mult mai devreme.

„Gata! Plecăm acasă… astăzi plec acasă”, au fost cuvintele tinerei după ce și-a încheiat tratamentul în Turcia. A plecat acasă, dar nu pentru mult timp, pentru că boala a reapărut și nu într-o formă ușoară.

Cei care vor să o conducă pe ultimul drum pe Anca Molnar o pot face, astăzi, 11 iunie, la ora 15:30, cimitirul din Ronaț, situat pe strada Locotenent Ovidiu Bâlea, în Timișoara.

Pe pagina de Instagram a Ancăi Molnar a apărut un mesaj de adio, transcris de soțul ei. Textul este unul de-a dreptul emoționant, făcând referire la lupta crâncenă pe care make-up artista a dus-o cu boala.

„Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o altă lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele… Până la ultima picătură de SPERANȚĂ. Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața.

Zâmbetul meu să vă rămână mărturie că am trăit-o din plin. Mi-am dorit de atâtea ori să iau telefonul în mână pentru ultima dată și să vă las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin! Eu, Anca Molnar am plecat… Acasă.

Dar de acolo voi continua să vă veghez mereu! Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când am să vă fac cu ochiul!”, este ultimul mesaj lăsat de Anca Molnar.