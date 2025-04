Ea este femeia care mănâncă numai fast-food de 10 ani. De ce nu vrea să gătească acasă?

O femeie care nu a mai gătit de zece ani, pentru că nu îi place să stea în bucătărie și „cumpărăturile sunt stresante”, a dezvăluit că cheltuiește 500 de lire sterline pe lună pe mâncare la pachet și mese în oraș.

Saffron Boswell, din Marea Britanie, fie comandă mâncare, fie mănâncă în oraș la micul dejun, prânz și cină, șapte zile pe săptămână. Asta o costă aproximativ 60 de lire sterline pe zi, conform THE SUN.

În vârstă de 26 de ani, Saffron urăște să gătească și nu și-a mai preparat nimic de când s-a mutat în propria locuință, în urmă cu un deceniu.

Pentru ea, o zi obișnuită presupune să meargă la cafeneaua locală pentru un mic dejun englezesc complet sau să comande un sandviș de la Subway, să ia prânzul la Pizza Express sau să comande o salată și un burger de la KFC și să meargă la Nando’s sau să comande ceva de la Dominos pentru cină.

Micul dejun o poate costa în jur de 10 lire sterline, prânzul costă de obicei 20 de lire sterline, iar cina costă în jur de 30 de lire sterline.

Saffron cheltuiește aproximativ 60 de lire sterline pe zi pe mâncare și crede că este mai ieftin decât să meargă la cumpărături la un magazin alimentar.

„Dacă gătești de la zero, costă o avere”, spune Saffron, care este originară din Brentwood, comitatul Essex.

„Eu nu gătesc, nu-mi place deloc – am încercat și a ieșit un dezastru. Nu am de gând să cheltuiesc 50 de lire sterline pentru a pregăti cina doar ca să îmi iasă o porcărie; pentru mine, nu are niciun sens.

„Oamenii cred că abordarea mea este ceva scandalos, dar eu nu știam că ar fi ceva neobișnuit, pentru că toți prietenii mei fac la fel ca mine. Oamenii care spun că este mai ieftin să gătești probabil că doar aruncă niște nugget-uri de pui în cuptor.

„Cumpărăturile de alimente sunt stresante, iar comandarea de mâncare la pachet înlătură acest stres.”