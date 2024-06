Mesajul de adio al Ancăi Molnar, make-up artista vedetelor, înainte să moară: ”Am luptat”

Este doliu în industria frumuseții din România! Anca Molnar, supranumită make-up artistul vedetelor, a murit la doar 35 de ani. Femeia fusese operată de două ori pe creieri, însă nu-și pierduse niciodată speranța că va avea, din nou, o viață normală. Înainte de a plecat la cele Sfinte, aceasta a lăsat un mesaj de adio emoționant.

Marți, 11 iunie 2024, Anca Molnar a încetat din viță. În urmă cu mai puțind e un an, make-up artista fusese diagnosticată cu cancer, boală căreia a reușit să o ducă pe picioare luni bune. A fost operată de două ori pe creieri, a luptat din răsputeri pentru viața sa, însă corpul ei a pierdut lupta cu boala. Claudiu Molnar, soțul make-up artistei, a fost cel care a făcut anunțul public. În cadrul unei postări pe o rețea de socializare, cu ultimele puteri, bărbatul a transcris mesajul de adio pe care soția lui l-a lăsat.

„Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o altă lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele… Până la ultima picătură de SPERANȚĂ. Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața. Zâmbetul meu să vă rămână mărturie că am trăit-o din plin. Mi-am dorit de atâtea ori să iau telefonul în mână pentru ultima dată și să vă las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin! Eu, Anca Molnar am plecat… Acasă. Dar de acolo voi continua să vă veghez mereu! Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când am să vă fac cu ochiul!”, este mesajul de adio lăsat de Anca Molnar.