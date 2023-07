Cât câștigă Dana Roba pe zi ca make-up artist, după ce s-a întors la muncă: „Am avut și cliente vechi care au plecat că sunt prea urâtă”

De mai bine de zece zile, Dana Roba s-a reîntors la muncă, după incidentul care a avut loc în urmă cu aproape două luni. Bruneta activează ca make-up artist, iar acum, după ce i-au fost îndepărtate bandajele de la mâini, se poate ocupa de serviciile de înfrumusețare. Primul machiaj l-a efectuat pe propriul chip, apoi le-a anunțat pe cliente că pot veni la studio, dacă doresc să fie machiate și aranjate pentru evenimente. De altfel, în cadrul unui interviu, a dezvăluit ce prețuri percepe pentru tipurile de machiaje pe care le face. Iată mai jos, în articol, cât câștigă Dana Roba pe zi.

În urmă cu aproape două luni, Dana Roba a fost lovită în zona capului, cu un ciocan, de soțul ei, Daniel Balaciu. Bruneta a ajuns de urgență la spital, iar medicii au făcut totul ca să îi salveze viața. Acum, după aproape două luni, bruneta s-a întors la muncă. Activează ca make-up artist și, în urmă cu aproape două săptămâni, le anunțat pe cliente că pot veni la studio, pentru a beneficia de serviciile de înfrumusețare. În cadrul unui interviu, a dezvăluit și ce sume încasează pentru astfel de machiaje. Bruneta trebuie să strângă bani, la momentul acesta, pentru a-și susține familia și pentru a-și plăti recuperarea. De altfel, trebuie să îi fie implantată o placă de titan, apoi să ia tratament.

Cât câștigă Dana Roba într-o singură zi, ca make-up artist

Dana Roba a explicat că, zilnic, primește în jur de cinci sau șase cliente, care să fie machiate de ea. Ca make-up artist, bruneta încasează pentru un machiaj de mireasă suma de 700 de lei (fiind inclusă aranjarea părului). Pentru un machiaj simplu, Dana încasează 400 de lei. Pentru o zi de muncă, de la 5:30 până la 19:00, încasează peste 2.000 de lei.

De altfel, tot în cadrul interviului, bruneta a dezvăluit că există și câteva cliente care au renunțat să mai apeleze la serviciile ei: „Am și multe fete noi care își doresc să le machiez eu. Am avut și cliente vechi care au plecat că nu au vrut să mă vadă așa, că sunt prea urâtă. Asta este, fiecare alege ce face cu banii lui”.

Se va întâlni cu Daniel Balaciu, săptămâna viitoare

Totodată, a explicat că socrii i-au făcut o plângere la Protecția Copilului. În plus, Dana Roba susține că soacra ei ar cunoaște unde se află banii pe care soțul ei i-ar fi furat. Săptămâna viitoare, make-up artistul și Daniel Balaciu se vor întâlni cu procurorul. Bruneta mărturisește că are emoții și îi este teamă să nu se simtă rău.

„Am emoții la o astfel de întâlnire. Îmi este frică să nu mi se facă rău, să îmi vină să vomit, să mă ia ambulanța de acolo. Presimt că asta o să se întâmple. Una era în sala de judecată unde el ar fi fost închis în cușcă și păzit de opt mascați și alta este aici. Va fi oricum cu cătușe, pentru că este un caz deosebit de grav și vor fi și mascații. Îmi este frică și în situația asta. El este un om deosebit de periculos! Vor să îi dea premditarea. Se va confirma că el a premeditat totul. Am multe probe de adus. Am și înregistrări cu copiii în care spuneau că au văzut tot. El a premeditat tot. Eu în 5 mai am luat permisul. El era total împotriva asta și în 5 iunie a vrut să mă omoare. Ce a vrut să facă cu treaba asta?! E clar că este premeditată treaba!”, a spus Dana pentru Fanatik.

