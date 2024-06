Sfâşietor! Ultimul schimb de mesaje între Anca Molnar şi soţul său: „Te rog să mai rezişti puţin”

Ziua de marți, 11 iunie, a fost marcată de o veste extrem de tristă. Anca Molnar, cunoscută drept make-up artistul vedetelor, s-a stins din viață la doar 35 de ani. Cei care au iubit-o sunt dărâmați de durere, în special soțul său, Claudiu Molnar. Bărbatul i-a fost alături în toată perioada în care s-a luptat cu boala necruțătoare. Cei doi au schimbat câteva mesaje chiar înainte ca tânăra să moară. Ulterior, partenerul său de viață a făcut conversația publică.

Anca Molnar se lupta de luni buni cu o boală nemiloasă. În urmă cu mai puțin de un an, tânăra a fost diagnosticată cu cancer și a suferit două operații pe creier. Intervențiile au avut loc în Turcia. Deși trăia o adevărată dramă, make-up artista era tot timpul cu zâmbetul pe buze și a încercat din răsputeri să se vindece.

Claudiu Molnar, soțul celebrei make-up artiste, a publicat pe rețelele de socializare ultima conversație pe care a avut-o cu aceasta. Înainte cu doar câteva ore ca tânăra să se stingă din viață, l-a rugat pe soțul ei să mai rezite puțin pentru că în curând se va face bine și va reveni acasă. Din păcate, Anca Molnar nu a reușit să se țină de această promisiune pentru că boala de care suferea a fost necruțătoare.

Trupul neînsuflețit al Ancăi Molnar va fi depus la casa mortuară Angels, situată pe Calea Lugojului, acolo unde rudele, prietenii și cei care au cunoscut-o pot merge să-și ia rămas bun. Tânăra va fi condusă pe ultimul drum joi, 13 iunie 2024. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul din Ronat – strada Locotenent Ovidiu Bâlea.

Pe pagina de Instagram a Ancăi Molnar a apărut un mesaj de adio, transcris de soțul ei. Textul este unul de-a dreptul emoționant, făcând referire la lupta crâncenă pe care make-up artista a dus-o cu boala.

„Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o altă lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele… Până la ultima picătură de SPERANȚĂ. Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața.

Zâmbetul meu să vă rămână mărturie că am trăit-o din plin. Mi-am dorit de atâtea ori să iau telefonul în mână pentru ultima dată și să vă las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin! Eu, Anca Molnar am plecat… Acasă.

Dar de acolo voi continua să vă veghez mereu! Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când am să vă fac cu ochiul!”, este mesajul de adio lăsat de Anca Molnar pe contul său de Instagram.