Ți se rupe sufletul! Ce a postat soțul Ancăi Molnar, la câteva ore de la moartea sa: ”Sunt convins”

Anca Molnar a murit fulgerător în această zi. Marți, 11 iunie 2024, make-up artista și-a dat ultima suflare, după ce în urmă cu mai puțin de un an fusese diagnosticată un cancer. La doar câteva ore de la tragedie, Claudiu Molnar, soțul acesteia, a transmis pe o rețea de socializare un mesaj sfâșietor. Bărbatul este îngenuncheat de durere.

Anca Molnar a luptat până în ultima clipă cu o boală cruntă, însă organismul ei nu a mai rezistat. În vârstă de 35 de ani, cea supranumită make-up artista vedetelor, a făcut față cu greu ultimelor luni din viața sa, însă a fost tot timpul cu zâmbetul pe buze și nu și-a pierdut nicio clipă speranța că se va face bine și se va întoarce acasă la soțul și copilul ei.

În urmă cu un an, make-up artista a fost diagnosticată cu cancer. A descoperit cumplita boală după ce a acuzat dureri insuportabile de cap. Deși la început nu le-a dat importanță, durerile au devenit din ce în ce mai greu de suportat. În cele din urmă, după un set de analize complex, Anca a aflat că are o tumoare pe creier. A urmat o perioadă de adaptare și de acceptare a bolii. A suferit două operații pe creier, iar medicii priveau cu optimism șansele sale de recuperare, însă organismul ei a cedat. În această dimineață, Anca a încetat din viață la vârsta de 35 de ani. Anunțul a fost făcut public de Claudiu Molnar, soțul ei și cel care i-a fost tot timpul alături.

La câteva ore de când a anunțat că soția sa a murit, încă în stare de șoc, Claudiu Molnar i-a adus Ancăi un ultim omagiu. Îngenuncheat de durere, bărbatul a făcut public – pe o rețea de socializare – un mesaj emoționant: ”Sunt convins că ne vom reîntâlni în altă viață, și dacă nu există altă viață să știi că tu ai fost paradisul meu. Te iubesc pentru totdeauna”, a fost mesajul lui Claudiu Molnar postat pe o rețea de socializare.

Presimțind că sfârșitul îi este aproape, Anca Molnar a simțit nevoie să-și ia rămas bun de la cei care au iubit-o și au apreciat-o pentru talentul și munca sa. Make-up artista a lăsat un mesaj de adio, mesaj care a fost dezvăluit tot de Claudiu, soțul ei, după ce a anunțat trecere în neființă a partenerei sale.

„Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o altă lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele… Până la ultima picătură de SPERANȚĂ. Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața. Zâmbetul meu să vă rămână mărturie că am trăit-o din plin. Mi-am dorit de atâtea ori să iau telefonul în mână pentru ultima dată și să vă las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin! Eu, Anca Molnar am plecat… Acasă. Dar de acolo voi continua să vă veghez mereu! Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când am să vă fac cu ochiul!”, este mesajul de adio lăsat de Anca Molnar.