CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a descoperit că un personaj absolut surprinzător îl ”spionează”, în mod constant, pe președintele Klaus Iohanis. Cu toate că are peste 300 de mii de urmăritori pe rețeaua de socializare, Regele Instagramului din Buzău pare să fie interesat doar de activitatea online a primului om din stat. (VEZI ȘI: PRIMELE IMAGINI CU GRAVIDUȚA SANDRA STOICESCU!)

De câteva luni, în industria muzicală românească și-a făcut apariția un puști-minune, care a rupt toate topurile cu piesa ”Papuci Gucci”. Melodia a devenit rapid virală. Abi, cel supranumit Regele Instagramului din Buzău, a reușit într-un timp extrem de scurt să își adune o mulțime de fani pe paginile pe care le are pe diferite conturi de socializare. (NU RATA, AICI: MILIONARUL A PLÂNS PRIN TELEFON ÎN TIMP CE I SE NĂȘTEAU GEMENELE!)

Site-ul nr.1 din România a aflat însă un lucru de-a dreptul senzațional. Cu toate că puștiul de numai 18 ani care a dus trap-ul românesc – un curent relativ nou, care combină, între altele, hip-hop-ul cu muzica electronică – la un alt nivel are peste 300.000 de urmăritori pe contul său de Instagram, Abi urmărește o singură persoană. Cel care se laudă cu papucii lui de firmă se pare că este fanul numărul 1 al președintelui Klaus Iohannis și asta pentru că Abi pare foarte curios de activitatea online a șefului statului.

A făcut senzație pe Youtube!

Puștiul-minune a rupt în două vizualizările de pe Youtube. Și asta pentru că a fost numărul 1 în trending timp de mai multe săptămâni și a ajuns la un număr record de accesări într-un timp extrem de scurt. (NU RATA, AICI: AM AFLAT CUM L-A FĂCUT MANECHINA SĂ DIVORȚEZE PE CELEBRUL CÂNTĂREȚ DE MUZICĂ POPULARĂ)

„Acum câteva luni a ieșit pe piața muzicală melodia «Papuci Gucci», melodie care m-a pus pe primul loc în trending, acolo unde am și rămas mult timp. Mă ascultă fel și fel de oameni, puști de generală, de liceu și golani. Îmi place asta. Talentul meu nu se referă doar la talentul muzical, eu când zic talent, zic haz, finețe, caracter. De acolo vine numele meu, «Abi talent». Am văzut cum toți youtuberii de la noi din țară au început să facă piese trap și am zis că trebuie să le arăt eu cum se face, să fiu un exemplu de urmat, «king abi»”, a povestit tânărul artist pentru o publicație din România.

În melodia cu care și-a câștigat notorietatea, puștiul vorbește despre faptul că a renunțat la școală, iar versurile pun foarte mult accent pe acest lucru. ”Ziceam că sunt un exemplu de urmat, dar aici nu sugerez nimănui să facă așa cum am făcut eu. Copii, să nu vă lăsați de școală. Eu m-am lăsat în clasa a 8-a, din motive personale”, a mai povestit Abi.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)