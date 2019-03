Primele imagini cu graviduța Sandra Stoicescu!

Alessandra Stoicescu a încercat să-și ascundă sarcina, dar noi am fost pe fază. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, vă prezintă, în exclusiviate, primele imagini cu graviduța de la Antena 1!

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a detonat bomba primăverii (TOATĂ POVESTEA AICI). Alessandra Stoicescu este însărciantă în patru luni! Cunoscuta prezentatoare este a 10-a vedetă gravidă a Antenei. Ea urmează să devină mamă pentru prima dată la sfârșitul verii și abia așteaptă să își strângă bebelușul în brațe.

Alessandra Stoicescu şi Sergiu Constantinescu s-au căsătorit în 2013. La ceremonie, jurnalista a purtat o rochie superbă, care i-a pus în evidenţă silueta. Cei doi au fost nășiți de Gabriela Firea, fosta colegă a Sandrei, din Antenă, și de soțul acesteia, Florentin Pandele, primarul din Voluntari.

Deși este însărcinată, nu renunță la job!

CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a întâlnit-o pe frumoasa prezentatoare în toată splendoarea ei, când a ajuns la locul de muncă. Volubilă, vedeta Antenei a vorbit la telefon și a intrat pe ușa sediului. A încercat să-și ascundă sarcina, dar fără succes.

Sandra Stoicescu arată, fără nicio exagerare, de nota 10. Are o siluetă de invidiat și va fi, cu siguranță, o mămică de toată isprava. Altfel, gravidă fiind, prezentatoarea nu-și neglijează, sub nicio formă, meseria. Este prezentă la job zilnic și își face meseria cu iscusință.

„Primul nostru boboc de floare”

“Primul nostru boboc de floare! Sergiu Constantinescu #happiness #blossom #miracle #love #life”, a scris Alessandra Stoicescu, de 1 Martie, pe pagina ei oficială de Facebook, unde a postat o poză în care apare o brățară cu șnur roșu, pe care e prins un medalion care reprezintă două piciorușe de bebeluș. Mâna vedetei este peste cea a soțului ei.

„Am reuşit să ne creăm un echilibru„

“Dumnezeu a contribuit la relaţia asta. Fără ajutorul Divin, nu reușeam să am ce am azi. Sergiu m-a schimbat, m-a deschis, m-a făcut să văd lumea un pic altfel. Îmi e şi frică să spun până la capăt, să nu îl mânii pe Dumnezeu, dar îmi e foarte bine, sunt foarte fericită şi mă simt completată de Sergiu. Suntem două jumătăţi ale aceluiaşi măr, cu toate cele… Noi lucrăm împreună şi se spune că acest lucru nu e foarte bun, că poate să îţi afecteze relaţia. Noi, pentru că ne-am cunoscut la serviciu şi relaţia a evoluat către iubire, nu avem problema asta. Nu există pericolul de a ne duce acasă cu problemele de la serviciu. Am reuşit să ne creăm un echilibru şi chiar e jumătatea mea”, a declarat Alessandra Stoicescu la un an după ce a devenit mireasă.

