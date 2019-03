E îndrăgostită până peste cap! Cristina Ich i-a făcut o declarație de iubire lui Alex Pițurcă în văzul lumii

“Iubirea schimbă tot”, așa spune o piesă de dragoste lansată de Andra în urmă cu câțiva ani și pare să i se potrivească mănușă celei supranumită “Angelina de România”. De când l-a cunoscut pe Alex Pițurcă, focoasa brunetă de peste Prut este complet schimbată și îndrăgostită până peste cap. Astăzi, Cristina Ich i-a uimit pe mulți, după ce i-a făcut o declarație de iubire lui Alex Pițurcă în văzul întregii lumi.

Cristina Ich i-a făcut o declarație de iubire lui Alex Pițurcă în văzul lumii

Gestul de iubire a fost făcut de Cristina Ich la un selfie postat de iubitul ei, Alex Pițurcă, în care apar amândoi. Printre zecile de comentarii se numără și cel al brunetei sexy, care i-a vorbit despre sentimentele profunde pe care le are pentru el. “@piturca.alex i love you beyond words (n.r.: Alex Pițurcă, te iubesc dincolo de cuvinte)🙏🏼” este comentariul lăsat de Cristina Ich la poza de album publicată de fiul fostului fotbalist Victor Pițurcă.

Cum povestea lor de dragoste nu a fost lipsită de situații delicate, admiratorii lor s-au bucurat să vadă fotografia cu ei. “Ai grijă de ea❤️”, “Doi oameni frumoși! Vă doresc tot binele din lume și mă bucur din suflet pentru voi! Ți-a dat Dumnezeu o femeie extraordinară, deșteaptă, cu simțul umorului foarte bine dezvoltat, superbă… aș putea scrie un roman despre @christina_ich!! Aveți grijă unul de altul, credeți doar în voi!! Toate cele bune ❤️❤️❤️🎉🎉🎉🍀🍀🍀🍀❤️❤️❤️”, “Foarte drăguți!!! Să nu vă mai certați niciodată dacă vă iubiți!;))” sunt trei dintre comentariile lăsate de fanii cuplului.

Cine este Cristina Ich