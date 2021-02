E însărcinată Lora? Reacția lui Cove la ”Vorbește lumea”: ”Greață, vărsături? Aș deschide secțiunea de casting pentru o nouă colegă!”

Lora și Cove au făcut un adevărat show în deschiderea emisiunii ”Vorbește lumea” de la Pro TV. Cove a fost cel care a lansat subiectul, asistenta lui a râs și l-a amenințat apoi: ”Nu știu ce-ți fac dacă apar o în tabloide!” Lui Cove nu i-a păsat și a continuat discuția, cu mult umor. De altfel, așa cum o face merei simpaticul prezentator.

Cei doi au vorbit despre Ziua Îndrăgostiților, care tocmai trecuse, moment în care Lora avea să spună că a exagerat weekend-ul trecut, stricându-și regimul alimentar. ”Am făcut o prostie, am mâncat ce nu trebuia…” Cove a intervenit imediat: ”Păi tu erai parcă …ierbivor!” ”Daaa, mi-am stricat regimul alimentar, am început cu brânzică, cu dulce, cu o bezea… A exxagerat. M-am trezit greu azi dimineață!”, a spus Lora. (CITEȘTE ȘI: EMISIUNEA VORBEȘTE LUMEA DE LA PRO TV RĂMÂNE DIN NOU FĂRĂ PREZENTATOARE? LORA A FĂCUT ANUNȚUL DESPRE SARCINĂ: „SE APROPIE”)

E însărcinată Lora? Reacția lui Cove la ”Vorbește lumea”: ”Greață, vărsături?”

A fost imediat întrebată de Cove: ”Greață, vărsături? Încă nu? Eu aș deschide, peste vreo șase luni, secțiunea de casting pentru o nouă colegă la emisiune, cred că ne despărțim atunci”, a spus, râzând, Cove. Iar Lora i-a tăiat-o imediat. ”Dacă apare în tabloide asta te desființez”, a zis, râzând, Lora. Cove nu a lăsat-o deloc mai moale și a continuat cu glumele.

În vara anului trecut, s-a vehiculat că Lora ar fi rămas însărcinată, după o vacanță de câteva luni în Bali, unde a fost nevoită să rămână din cauza suspendării zborurilor. A fost doar un simplu zvon. Iar la finalul anului trecut, artista avea să vine lângă Cove, ca prezentatoare a emisiunii ”Vorbește Lumea”. După ce Adela Popescu a dezvăluit sexul celui de-al treilea copil, Lora a făcut și ea un anunț inedit. Telespectatorii emisiunii Vorbește lumea au fost bucuroși să afle că Lora plănuiește, în viitorul apropiat, să devină și ea mămică. „Îmi doresc foarte mult şi băieţel şi fetiţă. Eu vreau să am 5 copii, dar nu ştiu când o să am timp. Acum am omul perfect lângă mine, simt că se apropie momentul”, a mărturisit Lora, în cadrul unui interviu.