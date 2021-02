Emisiunea Vorbește Lumea de la Pro TV rămâne din nou fără prezentatoare? Lora a făcut anunțul despre sarcină: „Se apropie”

Lora a revenit la cârma emisiunii Vorbește lumea, după ce Adela Popescu a anunțat că este însărcinată pentru a treia oară. Cu toate acestea, proiectul de televiziune ar putea rămâne fără prezentatoare, după ce artista a făcut un anunț inedit.

După ce Adela Popescu a dezvăluit sexul celui de-al treilea copil, Lora a făcut și ea un anunț inedit. Telespectatorii emisiunii Vorbește lumea au fost bucuroși să afle că Lora plănuiește, în viitorul apropiat, să devină și ea mămică.

„Îmi doresc foarte mult şi băieţel şi fetiţă. Eu vreau să am 5 copii, dar nu ştiu când o să am timp. Acum am omul perfect lângă mine, simt că se apropie momentul”, a mărturisit Lora, în cadrul unui interviu.

Ce nume a ales Adela Popescu pentru cel de-al treilea băiețel

Adela Popescu este însărcinată pentru a treia oară. Atât ea cât și Radu Vâlcan sunt în culmea fericirii, mai ales că își doreau să îi mărească familia. Iar, acum, prezentatorul TV a făcut dezvăluiri și despre numele celui de-al treilea băiețel.