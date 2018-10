E nunta sfârșitului de an în lumea interlopă! Mircea Nebunu l-a nășit pe ”Prințul țiganilor” de la Oradea

Unul dintre temuții șefi ai lumii interlope din București, Mircea Nebunu, l-a năşit, weekendul trecut, pe Prinţul Romi, liderul clanului Neguş, din nord-vestul țării. (Cel mai bun studio de videochat din București face angajări) Au curs banii şi dedicaţiile la cea mai fiţoasă sală de nunţi din Oradea. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă imagini și detalii unice de la marele eveniment.

Şeful clanului Sportivilor din Capitală şi soţia sa, Andreea, au fost naşi de cununie, la sfârşitul săptămânii trecute, tocmai la Oradea, la nunta lui Romulus Markovics, alias Prințul Romi, liderul clanului ţigănesc orădean Neguş.

Peste 350 de invitați din toată țara

La nuntă s-au strâns peste 350 de invitați din toată țara – București, Zalău, Cluj, Turda, Baia Mare, Suceava, Arad, Deva, Ploiești, Craiova. Printre meseni nu s-au numărat doar interlopi, ci şi mulţi luptători MMA, ba chiar şi boxerul Alexandru Jur, deținătorul centurii WBC Mediterranean la categoria cruiserweight.

Alai de bolizi de lux, acasă la mireasă

Cununia religioasă a fost oficiată, sâmbătă, la Biserica cu Lună, iar mireasa a fost cerută de la părinți, așa cum spune tradiția, acasă, de mirele care a venit însoțit de un alai de lăutari și prieteni sosiţi cu bolizi unul și unul, de la Porsche Panamera la BMW X6, Mercedes GLE sau S Class.

Dedicații fără număr, tort cu cinci etaje, muzicanți de soi

În sala de nunţi Solay, de la marginea oraşului, meniul şi aranjamentele au fost de cinci stele, mirii au avut un tort cu cinci etaje, iar invitaţii au venit cu ţinute și bijuterii de fițe, lăsând la plecare daruri de mii de euro, dar şi bani cu duiumul muzicanţilor – Dani, prințul Banatului, Gabi de la Oradea, Sică Norocel, Măru din Chitila – pentru a le oferi dedicaţii „Regelui şi reginei sale", pentru nunta reuşită.

Nașul Mircea Nebunu, mesaj către agresorul lui Salam, chiar în timpul nunții

Chiar în timpul nunții, nașul Mircea Nebunu a avut o dispută, într-un live pe Facebook, cu cel care l-a agresat pe Florin Salam, în Italia.

„Să-și vadă de treaba lui, că i-a dat un pumn lui Salam și e mai mare rușinea. Și spune că mă calcă pe mine pe cap… După ce că n-am vorbit nimic de tine, nu ți-am zis nimic, am să vin în Italia, chiar săptămâna asta o să vin la tine, la Milano, să mă calci pe mine pe cap…”, i-a transmis Mircea Nebunu lui Lower Stan, agresorul lui Florin Salam, într-un mesaj video difuzat pe Facebook.

„Vrei să mă bați pe mine, mă nebunule, și tu vrei să mă bați… Mă calci pe cap… Cine-o să vină să-ți mai cânte? Tu te-ai mai luat și de Eduard de la Roma, pe la discotecă, te iei de toți lăutarii încontinuu, tu ești bătăuș numai cu lăutarii. Pe cine ai mai bătut, în afară de lăutari? I-ai dat un pumn lui Salam și vrei să te afirmi? Mă calci pe mine pe cap? Păi ca să ajungi la bătăuși trebuie să ai lupte, trebuie să ai meciuri, ești nebun, grăsuțule?”, a mai spus Mircea Nebunu, în timpul nunții Prințului Romi. (CITEȘTE ȘI: ACUZAT CĂ ŞI-A LĂSAT PRIETENUL LA GREU, FLORIN SALAM S-A REVANŞAT LA PRIVEGHIUL TATĂLUI LUI MIRCEA NEBUNU’! CE GEST A FĂCUT CELEBRUL MANELIST)

„Dacă a dat în Salam, a dat și în mine…”

„Tu crezi că lăutarii ăștia, dacă îi bate toată lumea așa, mai suportă mult? Iau și ei, pun mâna pe ceva și dau și ei la unu, doi, din ăștia, că nu mai suportă, că vede familia lor… A, dacă îl lua pe Salam, separat, și-i dădea două palme… Ce-i aia, bă, mi-ai greșit, n-ai venit la nuntă, dă-mi banii înapoi sau ceva, dar… Să-l bați așa, de față cu toată lumea… Văd copiii, vede familia, e urât…

Și în primul rând nu l-am băgat pe bătrânul ăla în seamă, eu nici n-am pomenit nimic de el în live. Am spus, băi, are Florin Salam – pentru că m-au sunat ăștia ai lui – are Florin Salam telefonul închis, vrem să știm de el, să ajungă cu bine în România, că nu e singur acolo, în Italia. Frații mei din Italia m-au sunat toți, să vină după Salam, asta a fost discuția. (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!)

M-au sunat și am sunat și eu pe Edi, pe…, am și eu albanezi, frați acolo, prieteni buni, și am sunat să se ducă să îl ia pe Salam, asta a fost singura discuție. Mi-a răspuns Salam, a spus că e bine, n-am avut nicio discuție de grasul ăla și-mi spune mie că mă calcă pe cap…

Păi, oricum, dacă a dat în Salam, a dat și în mine, când se întâlnește cu mine trebuie să îmi dea și mie una la fel. Dacă nu, îi dau eu la fel lui… Nu e normal? Adică ce, nu-i mai dau, că i-a dat el lui Salam?", a fost mesajul lui Mircea Nebunu către Lower Stan.

