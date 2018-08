E oficial: a plecat de la Antena! Cristi Brancu tocmai a anuntat

Noul sezon al emisiunii “Agenției VIP”, difuzat live din 27 august, de la ora 22:45, este unul presărat cu numeroase surprize pentru telespectatori. Cristi Brancu va avea o nouă colegă frumoasă și talentată, pe actrița Majda Aboulumosha. Sezonul trecut, cunoscutul prezentator a moderat late night show-ul de la Antena Stars împreună cu actrița Bianca Sârbu.



UPDATE 17:20 – Fosta prezentatoare de la “Agenției VIP” a postat un mesaj emoționant pe o rețea de socializare în care a mărturisit că, într-adevăr, toamna lui 2018 vine cu multe schimbări, printre care și plecarea emisiunii pe care o modera cu prezentatorul Cristi Brancu. Bianca Sârbu a dezvăluit unde o pot vedea fanii, dar și că în viitor, ea va reveni pe sticlă.

“Dragii mei prieteni,doresc sa va informez ca aceasta toamna vine pentru mine cu cateva schimbari, dar si cu multe provocari si proiecte noi. Colaborarea mea cu emisiunea «Agentia VIP» a luat sfarsit si vreau sa multumesc intregii echipe si lui Cristi Brancu,care m au facut sa ma simt ca intr o famile,de la care am acumulat experienta si foarte multi prieteni noi! Tuturor celor care m au sustinut si apreciat,le promit ca drumul meu in televiziune nu se sfarseste aici, iar pana la revenirea mea pe sticla, intr-un proiect nou, care sa se muleze pe stilul si personalitatea mea, le dau intalnire din septembrie in spectacolele de revista ale Teatrului de Revista C tin Tanase, la evenimentele mele private alaturi de band ul meu,dar si in alte proiecte muzicale si artistice,cu care va voi tine la curent pe pagina mea de fb Bianca Sarbu dar si pe instagram, Bianca Sarbu.ro Multumesc Antenei Stars pentru colaborare,dar si pentru cel mai minunat lucru care mi s a intamplat datorita acestei televiziuni,intalnirea cu Bogdan Romanescu, sotul si iubirea vietii mele! Bianca Sarbu Romanescu va iubeste si nu uitati ca familia si iubirea sunt cele mai importante lucruri in viata… restul e telenovela” este mesajul postat de Bianca Sârbu pe pagina ei de Facebook.

Cristi Brancu va prezenta noul sezon al emisiunii “Agenția VIP” cu actrița Majda Aboulumosha

“Agenția VIP este un proiect tot mai puternic cu fiecare sezon. Abia așteptăm să oferim exclusivități din 27 august, alături de Majda, care va adăuga la ingredientele emisiunii emoție, zâmbet, farmec și multă bună dispoziție! Mai mult show, mai fresh, mai cool!”, a declarat Cristi Brancu.

Actrița Majda Aboulumosha este la rândul ei foarte entuziasmată, mărturisind totuși că acest nou început este pentru ea unul ce vine cu multe emoții.

“Propunerea din partea Antenei Stars de a prezenta alături de Cristi Brancu emisiunea «Agenția VIP» a fost o bucurie. Am acceptat cu zâmbetul pe buze știind ca lucrurile se vor dezvolta natural și sunt înconjurată de o echipă cu o experiență vastă de la care o să am ce sa învăț și ne vom completa perfect.

Sunt convinsă că nu va fi nici ușor, fiind prima emisiune pe care o voi prezenta, iar lipsa publicului, aplauzelor, pentru că aceste lucruri îți transmit emoții și te ajută să faci lucurile mai ușor de cele mai multe ori, așa cum se întâmplă pe scenă și nu numai, mă pot pune în dificultate. Dar gândurile acestea se duc știind că-l am alături pe Cristi Brancu, un prezentator pe care-l admir pentru profesionalism, tact și toată munca pe care o depune. Sunt sigură că ne vom înțelege frumos și oamenii de acasă vor fi încântați să ne primească seară de seară în casele lor alături de invitații noștri. Sper ca prezența mea sa fie una plăcută și țin să le mulțumesc tuturor de pe acum pentru sprijin și nu numai”, a spus Majda.

Cu ce surprize vor veni și ce invitați speciali vor avea Cristi Brancu și Majda Aboulumosha în noul sezon “Agenția VIP”, telespectatorii vor vedea în fiecare zi de luni până vineri, de la 22.45, la Antena Stars.