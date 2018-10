E oficial! Marcel Toader, somat să-și părăsească apartamentul

E oficial! Marcel Toader trăiește ultimele zile în apartamentul conjugal în care și-a consumat iubirile mondene. (Super oferta de angajare) După ce a pierdut procesul pentru neplata întreținerii, aproximativ 40.000 lei, fostul sportiv este somat acum să elibereze imobilul. Imagini în exclusivitate la CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.

Casa lui Marcel Toader va fi scoasă la vânzare, nu de proprietar, ci de asociația de locatari. Afaceristul este somat să părăsească în termen de 30 de zile apartamentul, iar imobilul ar putea fi scos la licitație în urma executării silite. Asta pentru că asociația de proprietari a blocului l-a dat în judecată pentru neplata întreținerii, iar magistraţii Judecătoriei Sectorului 5 au dispus executarea silită.

Marcel Toader n-a mai plătit întreținerea de vreo patru ani și a acumulat datorii de peste 35.000 lei. Cu tot cu penalizări, suma s-a rotunjit la mai mult de 40.000 de lei. Culmea, în acești ani, fostul soț al Mariei Constantin susține că a investit în apartament cât ar fi trebuit să achite la întreținere.

"În 2014 ne-am apucat să-l renovăm, am investit în el vreo 10 mii euro. Banii nu provin doar din cântările Mariei pentru că la vremea respectivă nu avea la fel de multe cântări. Banii proveneau din anumite terenuri pe care le-am avut eu, chiar și persoanele care l-au renovat pot spune cine le-a plătit.

Ea a ales tapetul, am fost într-o locație unde oamenii îl aduceau din Italia, l-am negociat, eu le-am plătit pe toate pentru că ea nu avea venituri atât cât să investească bani într-un apartament. În living, am schimbat tot ce înseamnă tapet. Am rașchetat parchetul și am cumpărat o canapea nouă, foarte mare că ne-am gândit că dacă avem o familie mare să avem unde să-i culcăm. Șifonierele din living și televizorul le-am schimbat, pe celălalt l-am dat fratelui meu. Am dat pe el vreo șase mii lei. Fotoliul l-am cumpărat eu, canapeaua eu, covorul eu, instalația de lumini eu. O să vin cu probe și dovezi că eu am avut bani când Maria a venit în casa asta”, a spus Marcel Toader.

Și Gabriela Cristea ar avea de recuperat bani!

Și nu doar asociația de proprietari așteaptă să recupereze datorii de la Marcel Toader. După răsunătorul divorț din 2013, Gabi Cristea a constatat că-i lipsesc din conturi vreo 400.000 de euro. Fostul sportiv ar fi fost bănuit că ar fi extras, în repetate rânduri, bani din conturi, pe care i-ar fi virat în contul firmei sale… falimentare.

După trei ani de procese, mutate de la un tribunal la altul, Gabi Cristea a primit un verdict prin care este înștiințată că ar trebui să uite momentan de cei 400.000 de euro. Judecătorii Tribunalului București au decis suspendarea procesului pentru că firma deținută de Marcel Toader este în insolvență.

“Știi ce m-a șocat pe mine, că nimeni n-a vrut să judece acest proces, practic procesul a demarat în urmă cu multă vreme și am fost mutați de la un tribunal la altul pentru că toți judecătorii ziceau nu-i de competența mea.

Sinceră să fiu, nici nu mă interesez foarte tare de situația asta, pentru că am pierdut pe-o parte, dar am câștigat pe alta, iar eu sunt un om pozitiv și văd întotdeauna partea plină a paharului. Indiferent de situație. Nu sunt genul care dacă nu știu nu mă afectează, mă interesez pentru că sunt niște bani pentru care eu am muncit din greu, am avut multe lucruri de suportat, sănătate, și din multe alte dar nu pot să spun că fac un capăt de țară din asta.

Dacă o să câștig sau reușesc să recuperez vreodată niște bani, foarte bine, dacă nu, asta este, mergem mai departe, nu stau să mă întorc așa în trecut”, a spus Gabriela Cristea.