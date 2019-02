E oficial! Mr. Bean se retrage de pe scenă din cauza fiicei lui, Isla!

Mr. Bean își ia o pauză de un an! Rowan Atkinson, celebrul actor britanic în vârstă de 64 de ani, și-a anunțat prietenii că vrea să renunțe, pentru un an, la actorie, deși are mai avea multe contracte semnate și proiecte în derulare.

Celebrul ”Mr Bean” a decis să stea acasă cu fata lui cea mică, Isla, născută în decembrie 2017, și să-i permită prietenei lui, Louise Ford, 35 de ani, să-și ducă la bun sfârșit proiectele actoricești în care este implicată.

”O să am grijă de copil, iar Louise se va putea concentra pe cariera ei”, le-ar fi spus Rowan Atkinson prietenilor săi, scrie zumi.md.

”Rowan are un obicei să surprindă pe toată lumea și prin acest anunț a reușit din nou să facă asta. El va îngriji copilul pentru a-i oferi prietenei lui șansa de a-și continua cariera care se află pe o pantă ascendentă”, au mai spus apropiații.

Rowan Atkinson are o avere estimată la 130 de milioane de dolari şi are doi copii din mariajul de 25 de ani cu Sunetra Sastry (55 de ani), pe Ben, în vârstă de 26 de ani şi pe Lily, de 25 de ani. Rowan Atkinson a divorţat după ce s-a îndrăgostit în urmă cu aproape cinci ani de actriţa Louise Ford, de 35 de ani.

Atkinson a jucat în serialul „Maigret” difuzat şi produs de ITV între 2016 şi 2018. El l-a interpretat pe Inspectorul-şef Jules Maigret. În 2017-2018, a fost ocupat cu filmările la „Johnny English loveşte din nou”. Louise în schimb se află în plin apogeu al carierei, după ce a interpretat-o pe Kate Middleton în serialul „The Windsors”. Conform apropiaţilor Atkinson este un veritabil mentor pentru soţia lui. De aceea el e dispus să facă sacrificii pentru a o vedea pe Louise fericită.