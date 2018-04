Loredana Chivu trece printr-o perioadă grea din viața ei, după ce a fost înșelată de iubitul ei, Mihai. După ce a aflat de umilința la care a fost supusă, blondina nu a mai stat pe gânduri și a rupt logodna cu care trebuia sa își unească destinele.

În ultima perioada însă, lucrurile între ei nu păreau să meargă atât de bine, cei doi s-au despărțit și împăcat de cateva ori. Lovitura a fost și mare, deoarece bomba sexy cu care a înșelat-o este chiar o cunoștintă de-a vedetei și îi seamănă izbitor.

“Si-a batut joc de ea, a mintit-o. Ii spunea in fata ca o iubeste si el umbla cu altele. Ea muncea ore in sir ca sa castige bani si el avea alte preocupari, se pare. Avea o relatie in paralel cu o alta femeie pe care Loredana o cunoaste. E dezamagita profund si nu vrea sa mai auda de el. Locuiau impreuna, ea i-a strans toate bagajele. Probabil, dupa ce s-a despartit de el, s-a cuplat oficial cu acea tanara”, sustin surse apropiate din anturajul vedetei.

Imediat după ce a aflat cu cine a fost înșelată de iubit, Loredana Chivu a anunțat despărțirea pe rețelele de socializare și a sters si fotografiile în care apărea alături de Mihai.