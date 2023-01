Ea este câștigătoarea de la loto care regretă că s-a îmbogățit. Care este realul motiv: „Nu doresc asta nimănui”

O tânără a atras atenția tuturor, după ce a devenit cea mai tânără jucătoare de la loto care a reușit să câștige un premiu de-a dreptul uriaș. Acum, la câțiva ani de la marele eveniment, fata mărturisește că regretă că a cumpărat un asemenea bilet.

Mulți și-ar dori să fie în situația tinerei care în acest moment are vârsta de 27 de ani, însă aceasta susține că nu i-ar dori nimănui să treacă prin experiențele prin care a trecut ea. Se pare că momentul în care a devenit milionară nu a fost unul foarte bun.

De ce regretă tânăra că a jucat la loto

Jane Park, din Marea Britanie, a avut parte de o surpriză neașteptată în urmă cu 10 ani în momentul în care a aflat că a devenit câștigătoarea unui premiu în valoare de 1 milion de lire sterline. Din păcate, fericirea nu a ținut prea mult, deoarece aceasta a ajuns să regrete imediat că a fost „lovită” de noroc.

Dacă la prima vedere poate părea că tânăra nu ar mai fi trebuit să își facă griji pentru nimic, ei bine, lucrurile nu stau chiar așa. Se pare că Jane a ajuns să fie urmărită și amenințată de multe persoane din jurul său, potrivit declarațiilor pe care le-a făcut recent într-o emisiune de televiziune. Un psiholog care a fost alături de ea, i-a explicat pe larg situația.

„Ai avut parte de persoane care te-au hărțuit, care te-au urmărit, au fost chiar și amenințări cu moartea. La 17 ani nu erai nici măcar un adult în adevăratul sens al cuvântului. Înțelegi la ce mă refer. Erai atât de naivă la 17 ani”, îi spune psihologul, în emisiune, lui Jane Park, scrie Mirror.

Jane a ținut să menționeze că nu regretă absolut deloc modul în care a ales să își cheltuiască banii, ba din contră, susține că ar face lucrurile la fel. Totuși, regretă că imaginea ei a devenit publică, ceea ce a făcut-o să fie o victimă sigură.

„Mi-am dorit să nu fi câștigat vreodată. Nu doresc asta nimănui. Nu regret modul în care am cheltuit banii. Singurul regret pe care îl am e faptul că am devenit persoană publică și că mi-am dezvăluit identitatea”, a completat Jane Park în timpul emisiunii.