Ea este cea mai râvnită antreprenoare! Emma are o avere de 3 milioane de dolari și se lăfăie în lux

La doar 32 de ani, Emma Hernan a obținut tot ce și-a dorit de la viață. Tânăra se poate lăuda cu o afacere de succes în domeniul gastronomiei, dar câștigă mulți bani și din job-ul său de agent imobiliar. În acest moment, ea are o avere estimată la 3 milioane de dolari și se bucură la maximum de fiecare clipă. Merge în vacanțe exotice, se plimbă cu avionul privat și poartă ținute de mii de euro de la designeri renumiți.

Emma Hernan se descrie ca fiind un antreprenor de succes. Tânăra a devenit cunoscută după ce a apărut în reality show-ul Selling Sunset, emisiune care prezintă viața fascinantă a celor mai influenți agenți imobiliari din Los Angeles.

Emma Hernan este un agent imobiliar de succes. În plus, ea are și o afacere cu empanada, un fel de mâncare popular în Spania și în țările din America de Sud. Tânăra a dezvăluit că și-a dorit de mică să fie antreprenor, iar drept model a avut-o chiar pe mama sa.

„De mică am știut că vreau să fiu antreprenor. Întotdeauna mi-a plăcut să lucrez pentru mine, a fost visul meu. Mama mea a fost ea însăși antreprenor, iar tatăl meu a fost pompier, Nu mi s-au dat nici mulți bani, nici mare încredere pentru a-mi începe afacerea. În schimb, am muncit foarte mult și mi-am economisit întotdeauna banii.

Afacerea mea este deținută 100% de mine. Am avut mulți oameni care s-au oferit să investească, dar deocamdată nu am nevoie de investiție pentru că m-am asigurat din punct de vedere financiar înainte de a începe.

Într-o etapă ulterioară, sunt sigură că voi apela la investitori pentru a-mi continua creșterea afacerii, dar este uimitor că am ocazia să decid când și cine să investească. Acum am ocazia să cumpăr haine și pantofi de designer, dar cu siguranță nu am făcut asta la 20 de ani. În schimb, mi-am investit banii în imobiliare și am profitat de oportunități.”, a povestit tânăra, potrivit Grazia Magazine.