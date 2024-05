Era unul dintre cei mai cunoscuţi milionari, dar acum a ajuns falit. Soţia i-a luat toată averea şi suferă de demenţă

Vestea care a surprins pe mulți! Un magnat român, la fel ca Irinel Columbeanu, și-a văzut întreaga avere risipită. Fiica sa a dezvăluit noi detalii despre tot incidentul!

Pătrunderea în declin a lui Alexandru Rădulescu, fostul lider al Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori (AFAN), a debutat odată cu un incident grav care s-a petrecut acum mulți ani. În 2006, Alexandru Rădulescu a fost implicat într-un eveniment tragic în care a împușcat accidental un tânăr în vârstă de 29 de ani. Băiatul se afla într-un grup venit să se scalde într-un lac pe care Rădulescu îl avea în concesiune.

Rădulescu a trecut prin momente cumplite în 2006. Acesta a ieșit din casă cu o pușcă, determinându-i pe tinerii care au venit la scăldat să plece. În timp ce aceștia se îmbarcau în mașină pentru a părăsi zona, el a lovit geamul autoturismului cu arma, probabil într-o tentativă de intimidare. Din nefericire, arma s-a descărcat accidental, provocând rănirea mortală a tânărului de 29 de ani. Rădulescu a fost condamnat pentru crimă și a primit o pedeapsă de 23 de ani de închisoare. Această întâmplare șocantă i-a adus și porecla de „Călăul de pe malul lacului”.

A doua soție i-a luat în întregime averea de milioane de euro lui Alexandru Rădulescu. În prezent, el este îngrijit de fiicele sale din prima căsătorie. Una dintre ele, Laura, care este asistentă medicală, a făcut declarații despre starea tatălui său. Rădulescu locuiește acum într-o modestă casă din comuna Dragodana, județul Dâmbovița, care a aparținut cândva părinților săi.

„Îmi este foarte greu cu el, are și o demență, este senil. Vorbește cu extratereștrii, ne-a spus că a văzut un șarpe în pat. El crede că este milionar, că are casă și afaceri la București, spune că vrea să se întoarcă la casa lui și că este sechestrat. Delirează. Când este lucid, se vede că este un om cult, că are cultură generală”, a declarat Laura Rădulescu, pentru gandul.ro.