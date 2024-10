Ea este vedeta Kanal D care a decis să adopte un copil. Motivul pentru care a luat această hotărâre

O fostă concurentă de la Casa Iubirii se gândește să facă o faptă nobilă! Tânăra își dorește să adopte un copil! Ce a determinat-o să ia o asemenea decizie? Chiar ea a făcut anunțul emoționant. Cu cine s-a sfătuit cu privire la acest pas important din viața ei?

Nu vă mai ținem prea mult în suspans și vă spunem că este vorba despre Kinga! Fosta concurentă de la Casa Iubirii vrea să adopte un copil! Și ea a fost, la rândul ei, crescută de o familie adoptivă, așa că s-a sfătuit și cu mama ei. Tânăra îi îndrăgește pe cei mici, însă la acest moment nu ar putea să se vadă în rolul de părinte.

Cu toate acestea, Kinga i-a spus mamei sale ca va înfia un copil în cazul în care nu va avea un partener. Fosta concurentă de la Casa Iubirii își dorește foarte mult să facă un asemenea pas în viață și este recunoscătoare că ea a avut norocul de a se bucura de o a doua familie.

„Mie îmi plac foarte mult copiii și îi îndrăgesc. Când mă vede un copil, vine direct la mine, probabil mă vede așa micuță și păpușică. Dar, nu cred că m-aş vedea mamă. În schimb, îi spun mereu mamei mele că acum lucrez foarte mult să am casa mea. Și dacă nu o să găsesc un băiat, un copil o să înfiez. Îmi doresc foarte mult să înfiez un copil. Pe mine m-a purtat viața, am avut noroc, am avut parte de a doua familie, a fost cineva acolo lângă mine. Prin chestia asta vreau să răsplătesc”, a declarat Kinga, fosta concurentă de la Casa iubirii, potrivit