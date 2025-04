Cine este și din ce face bani Șerban Balaban, proaspătul soț al Oanei Radu? S-au căsătorit în secret

La un an de la divorțul cu scandal de Cătălin Dobrescu, Oana Radu și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat. Se cunosc de mult timp, iar relația lor de prietenie s-a transformat rapid într-o frumoasă poveste de iubire. Șerban Balaban are doar 26 de ani, iar recent a devenit soțul cu acte în regulă al artistei. Cine este și cu ce se ocupă, de fapt, tânărul?

Se poate spune că ultimii ani din viața Oanei Radu au fost presărați cu multe întâmplări fericite, dar și mai puțin plăcute. În urmă cu un an a trecut printr-un divorț cu răsunet de Cătălin Dobrescu, iar la câteva luni distanță, la finalul anului 2024, artista a fost cerută în căsătorie de Șerban Balaban, un tânăr de 26 de ani care i-a fost prieten și coleg de scenă.

Cine este și cu ce se ocupă Șerban Balaban, soțul Oanei Radu

Recent, la doar câteva luni de când s-au logodit, Oana Radu și Șerban Balaban au devenit soț și soție. Evenimentul a avut loc în urmă cu doar câteva săptămâni, însă a fost ținut în mare secret. Anunțul a fost făcut de cei doi pe o rețea de socializare, însă la câteva zile după ce au rostit cel mai important ”DA” din viețile lor – vezi AICI imagini cu rochia de mireasă a artistei.

Oana Radu și Șerban Balaban se cunosc de mulți ani, sunt colegi de scenă, tânărul fiind toboșar în formația artistei. Între cei doi a existat tot timpul o relație de prietenie, însă niciodată nu s-au gândit că această prietenie s-ar putea transforma într-o relația de iubire. Tânărul de 26 de ani este originar din Câmpina, a absolvit liceul Teoretic ”Aurel Vlaicu” din Breaza și a studiat la Facultatea de Administrație și Afaceri din Cadrul Universității din București.

În prezent, Șerban Balaban este toboșar în trupa Oanei Radu și se ocupă de tot ceea ce înseamnă managementul concertelor și al repetițiilor, dar și de o parte din afacerile soției sale.

„După ce eu și Cătălin ne-am separat și am hotărât că o luăm pe drumuri diferite, eu aveam nevoie de un bărbat în care să pot avea încredere, pentru că erau chestii de bărbat de făcut și eu nu le puteam face, spre exemplu managerierea trupei, a drumurilor, a concertelor și organizarea repetițiilor. Și așa fac un miliard de chestii și era foarte complicat. Trebuia să fie cineva de care băieții să asculte, aveam nevoie de un lider și ușor, ușor ne-am apropiat, că inevitabil…

Noi am discutat de la început că am nevoie de un ajutor în business-urile pe care le am și a fost super încântat să facă și altceva pe lângă muzică. I-am propus un procent, dar nu m-a întrebat vreodată de banii ăia. Era mâna mea dreaptă”, a declarat Oana Radu în podcastul lui Bursucu`.