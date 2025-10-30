Acasă » Știri » Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

De: Redacția CANCAN 30/10/2025 | 13:47
Gândul şi Descoperă. ro prezintă serialul Ion Iliescu – Istoria neştiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea.

Urmăriți joi 30 octombrie, de la ora 15.00, episodul al cincilea: Ion Iliescu și RUPTURA de familia Ceaușescu. MARGINALIZAREA!

O călătorie inedită prin viața primului președinte al României. Detalii neștiute,  adevăruri nespuse, întrebări care îşi găsesc în sfarsit un răspuns şi enigme care încă aprind imaginatia.

Un serial despre o istorie ascunsă până acum, doar pe gandul.ro și descoperă.ro.

