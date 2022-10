Eduard Uzunov, despre credința în Dumnezeu și despre colecția de icoane:„Vreau să o fac publică”

Eduard Uzunov a fost invitatul jurnalistei Andreea Perminova, în cadrul emisiunii „Înapoi în viitor”. Președintele și fondatorul Regatta, precum și proprietarul Galeriei de artă Rotenberg-Uzunov, și-a deschis sufletul și a vorbit despre relația pe care o are cu Dumnezeu și cine au fost cei care i-au insuflat aceste principii și credințe despre divinitate.

Eduard Uzunov este un iubitor al operelor de artă și totodată, un artist desăvârșit. Este proprietarul Galeriei de artă Rotenberg-Uzunov, dar și președintele și fondatorul brandului Regatta. Acesta este cunoscut și pentru faptul că este expert în imobiliare și deține mai multe proprietăți.

Invitat în cadrul emisiunii „Înapoi în viitor”, Eduard Uzunov a vorbit, printre alte, despre credința în Dumnezeu și despre bunicii care i-au deschis ușa către spiritualitate.

„Nu a fost nici un moment de cumpănă. Bunica mea, căreia îi mulțumesc și pe această cale, acolo unde este, mă ducea la fiecare slujbă de duminică, nu exista să o pierd. Bunicul meu și el când venea (n.r. de la biserică), venea cu câte un măr, un covrig sau puțină pâine sfințită și mă ungea cu puțin mir și am rămas cu astea. Eu am transmis la rândul meu, copiilor mei, ăsta cred că este cel mai frumos lucru în viață, eu așa îl consider. Pentru că, mulțumindu-i în fiecare zi, măcar o secundă lui Dumnezeu, ai celelalte 86.000 de secunde fericite”, a spus acesta.

(CITEȘTE ȘI: Eduard Uzunov, despre drumul către succes al unui artist: „Fiecare autor este dator cu o capodoperă”)

A adunat o colecție de icoane pe care vrea să o facă publică

Datorită faptului că are o relație specială cu Dumnezeu și datorită chiar și bunicilor care l-au dus la biserică, Eduard Uzunov a dezvoltat o afinitate pentru icoane, iar din acest motiv, a adunat o întreagă colecție. Începând de anul viitor își dorește să o facă publică.

„Sunt religios, dar nu extrem. Adică, pur și simplu intru în biserici fie catolice, fie ortodoxe, mă închin, îmi spun rugăciunea, mă mai duc din când în când la slujbe și sunt anumite icoane care îmi plac ca lucrare de icoană și am un lucru extraordinar: de acum 10-15 ani sau chiar mai mult, am început să cumpăr și să colecționez icoane. Asta tot din cauza faptului că, la mine în casă existau icoane de pe vremea străbunicilor mei, icoane rusești care erau din argint și suflate cu aur și acolo am avut prima atingere cu icoanele și acum am o colecție remarcabilă de icoane. Este colecția Uzunov și vreau să o fac publică, făcând încă o galerie de artă, colecția Uzunov de icoane, sper să-mi reușească la anul”, a declarat Eduard în cadrul emisiunii.