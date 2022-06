Edward Iordănescu, după 0-3 cu Muntenegru: „Mă gândesc să ne liniştim!”

Selecţionerul Edward Iordănescu, a afirmat la finalul partidei pierdute de „tricolori” în Giulești cu Muntenegru, scor 3-0, că în perioada imediat următoare va face o analiză asupra activității sale la naționale și va lua o decizie privind o eventuală demisie a sa.

„Mă gândesc să ne liniştim, nu suntem la o echipă de club să avem joc din nou peste câteva zile. Zilele următoare o să fim la rece, o să facem o analiză. Tot timpul mi-am analizat munca şi am fost primul meu critic, aşa voi face şi acum. Munca mea trebuie analizată şi deciziile pe care le-am luat, după care vom trage concluzii. Plec de la ideea că foarte puţin contează situaţia mea, starea mea şi viitorul meu, contează viitorul echipei naţionale. Şi tot timpul în direcţia aia voi merge, ceea ce este important pentru echipa naţională aia vom face. Orice este bine pentru echipa naţională ne vom asuma, în frunte cu mine”, a declarat Edward Iordănescu.

Selecționerul a punctat în fața reprezentanților mass-media, că responsabilitatea pentru rezultate, de când a preluat naționala îi aparține în totalitate.

„Responsabilitatea a fost tot timpul a mea, în seara asta îmi asum. Nu a fost uşor, pentru că a fost o perioadă greu de gestionat, am avut mulţi jucători cu probleme, am intrat prost apoi ne-am mai revenit, ne-am entuziasmat, dar, din păcate, nu am reuşit să ne ridicăm la nivelul de combativitate al adversarului. Nu am argumente să contrazic situaţia asta foarte proastă Cu toate că am avut şi neşansă”, a conchis Iordănescu jr.

Vă reamintim că România are în mandatul lui Edward Iordănescu o singură victorie (1-0 cu Finlanda), un egal (2-2 cu Israelul, amical) şi patru înfrângeri (0-2 cu Muntenegru, 0-1 cu Bosnia –Herțegovina, 0-3 cu Muntenegru și 0-1 în amicalul cu Grecia).